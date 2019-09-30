Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине 🔊 Воспроизвести Фото: Валентин Огиренко / Reuters



Несмотря на прогресс в создании институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов пока нет, говорится в заявлении миссии, сообщает



Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.



«Рост сдерживается слабой деловой средой — недостатками в правовой базе, широко распространенной коррупцией и значительной частью экономики, в которой доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что вредит конкуренции и инвестициям», — говорится в заявлении. Несмотря на прогресс в создании институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов пока нет, говорится в заявлении миссии, сообщает РБК Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.«Рост сдерживается слабой деловой средой — недостатками в правовой базе, широко распространенной коррупцией и значительной частью экономики, в которой доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что вредит конкуренции и инвестициям», — говорится в заявлении. В МВФ отметили, что экономика Украины растет в среднем на 2,5–3,5% за год, однако уровень ВВП на душу населения равен 20% от среднеевропейского. По этому показателю Украина занимает вторую строчку снизу среди всех стран Центральной и Восточной Европы.



Главным отличием реформ на Украине от тех, что проводят соседние страны, является качество правовой институциональной базы, считает миссия МВФ. «Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто», — сказано в заявлении.



Объем прямых инвестиций, поступающих на Украину, значительно ниже, чем в других странах региона. Это ограничивает рост производительности труда (данный показатель на Украине равен 10% от среднеевропейского, пояснили в МВФ), создание рабочих мест и повышение качества жизни.



По мнению главы миссии МВФ, экономическая политика Украины должна быть направлена на поддержание макроэкономической стабильности при одновременном создании условий для увеличения темпов роста. «Это требует поддержания разумной налогово-бюджетной политики для обеспечения приемлемого уровня задолженности, повышения эффективности расходов и достижения результатов, в том числе в области здравоохранения и образования, и поддержки уязвимых домохозяйств посредством целенаправленной системы социальной защиты», — заявил Рон ван Руден.



Ускорение темпов роста экономики потребует структурных реформ, в том числе направленных на противодействие коррупции и усиление конкуренции. Кроме того, необходимо снизить роль государства и олигархов в экономике, считают в МВФ.



После выборов в этом году (президентом был избран Владимир Зеленский, а его партия «Слуга народа» получила большинство в парламенте. — РБК) у властей Украины появилась возможность реализовать необходимые реформы, отметил Рон ван Руден.



Киев обратился к МВФ для обсуждения нового трехлетнего соглашения, и последние две недели стороны обсуждали программу, в том числе фискальную политику и реформы, добавил он. rbc.ru Категории: в мире, политика, экономика Ключевые слова: Украина, реформы, МВФ География: Украина — статья прочитана 140 раз Комментарии