По всему Китаю проходят торжества в честь 70-летия образования КНР 🔊 Воспроизвести



Банкет в честь 70-летия образования КНР проведен в Сянгане, передает агентство



На торжественном банкете, организованным Обществом Содействия дружбе Сянгана, присутствовали Кэрри Лам и представители центрального правительства в Сянгане. Когда на электронном экране медленно подняли государственный КНР, все присутствующие встали и в унисон исполнили государственный гимн. После чего представители разных кругов выступили с поздравлениями, пожелав родине процветания и прекрасного будущего.



В торжественной речи Кэрри Лам отметила, что КНР за 70 лет с момента основания добилась блистательных результатов в экономический, социальной, культурной, научно-технической сферах. С каждым днём укрепляется международная позиция Китая. Успехи вызывают зависть окружающих. Благодаря развитию двусторонних и многосторонних связей, а также с помощью инициативы «Один пояс, один путь», Китай установил связи с разными странами и регионами. Принцип совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования принес огромную пользу народам разных стран, что стало большим вкладом Китая в дело строительства сообщества единой судьбы человечества. Банкет в честь 70-летия образования КНР проведен в Сянгане, передает агентство СИНЬХУА На торжественном банкете, организованным Обществом Содействия дружбе Сянгана, присутствовали Кэрри Лам и представители центрального правительства в Сянгане. Когда на электронном экране медленно подняли государственный КНР, все присутствующие встали и в унисон исполнили государственный гимн. После чего представители разных кругов выступили с поздравлениями, пожелав родине процветания и прекрасного будущего.В торжественной речи Кэрри Лам отметила, что КНР за 70 лет с момента основания добилась блистательных результатов в экономический, социальной, культурной, научно-технической сферах. С каждым днём укрепляется международная позиция Китая. Успехи вызывают зависть окружающих. Благодаря развитию двусторонних и многосторонних связей, а также с помощью инициативы «Один пояс, один путь», Китай установил связи с разными странами и регионами. Принцип совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования принес огромную пользу народам разных стран, что стало большим вкладом Китая в дело строительства сообщества единой судьбы человечества. Она также отметила, что после возвращения Сянгана Китаю, Сянган, находясь в привилегированном положении благодаря курсу «одна страна, две системы», пользуется преимуществами «опоры на родину и открытости мировому сообществу». В будущем Сянган, как и прежде, будет играть важную роль в углублении политики реформ и открытости, а также сможет воспользоваться новыми возможностями, которые открывает национальные стратегии, такие как строительство региона «Большого залива» и строительство «Пояса и пути». Делая вклад в развитие страны, Сянган сможет стимулировать собственное экономическое развиваем и способствовать диверсификации промышленности.



Председатель Общества содействия дружбе Сянгана Тан Иннянь в своём выступлении отметил, что за 70 лет в Китае произошли небывалые изменения, а результаты политики реформ и открытости поразили весь мир. Новым импульсом национального развития стали инициатива «Пояса и пути» и план строительства региона Большого залива. Общество содействия дружбе Сянгана будет и впредь отстаивать идею «любовь в Родине, любовь в Сянгану», твёрдо придерживаться курса «одна страна, две системы» и непреклонно следовать законам Специального административного района.



В эти же дни многочисленные мероприятия в честь 70-летия образования КНР также проводят Hong Kong Federation of Fujian Associations, The Y. Elites Association. russian.china.org.cn Категории: политика, общество, в мире, история Ключевые слова: Китай, образование, торжества, КНР — статья прочитана 141 раз Комментарии