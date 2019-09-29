Загрузка... Украинцы призвали Зеленского опубликовать стенограммы разговоров с Путиным 🔊 Воспроизвести Президент Украины Владимир Зеленский © Ukrainian Presidential Press Office via AP



Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому опубликовать стенограммы его телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным появилась на сайте главы государства, сообщает



"Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США [Дональдом] Трампом и содержанием этих разговоров, в частности "заигрывание" с Трампом, согласования позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США, требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным", - говорится в тексте петиции. Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому опубликовать стенограммы его телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным появилась на сайте главы государства, сообщает ТАСС "Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США [Дональдом] Трампом и содержанием этих разговоров, в частности "заигрывание" с Трампом, согласования позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США, требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным", - говорится в тексте петиции. Электронная петиция была создана 28 сентября и набрала в настоящее время 57 голосов. Ее рассмотрение президентом возможно, если она наберет 25 тыс. подписей за 90 дней.



Утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали скандал в Вашингтоне. Американский лидер якобы оказывал давление на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. Во вторник Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах. Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского начала расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Соединенных Штатов Украине. Загрузка... ТАСС Категории: политика, общество Ключевые слова: Путин, Переговоры, петиция, Зеленский, стенограмма География: Украина — статья прочитана 86 раз Комментарии