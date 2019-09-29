Награды нашли достойных 🔊 Воспроизвести







Велик подвиг солдат Красной армии, освободивших мир от фашизма. Их военные заслуги помнят и чтут. События Великой Отечественной войны 1941—1945 годов не вычеркнуть из истории. Они навечно останутся в людской памяти.



Очередное важное подтверждение благодарности ратному подвигу солдат прошло 27 сентября в Клайпеде. Здесь ветеранам, участвовавшим в освобождении Белоруссии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литовской Республике Валерий Барановский в торжественной обстановке вручил памятные медали в честь 75-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.



Символично, что пятерых клайпедчан награждали именно в Центре национальных культур: ведь к награде были представлены люди разных национальностей, да и не делили солдат в те времена по национальностям – каждый воин был защитником Отчизны. Очередное важное подтверждение благодарности ратному подвигу солдат прошло 27 сентября в Клайпеде. Здесь ветеранам, участвовавшим в освобождении Белоруссии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литовской Республике Валерий Барановский в торжественной обстановке вручил памятные медали в честь 75-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.Символично, что пятерых клайпедчан награждали именно в Центре национальных культур: ведь к награде были представлены люди разных национальностей, да и не делили солдат в те времена по национальностям – каждый воин был защитником Отчизны.



- Спасибо большое за то, что вы сделали 75 лет назад, - сказал В. Барановский, - что продолжаете делать сейчас, рассказывая своим внукам и правнукам, я уверен, о всех тех страданиях, как было не просто выжить в той большой мясорубке. Эти медали – это знак того, что наше государство не забывает никого. Оно вас помнит, и мы будет помнить вас всегда.



Малолетний узник Георгий Раенков находился в нацистского лагеря смерти в Озаричах вместе с двумя сёстрами и мамой несколько лет. Танкист Мендель Островский встретил великую победу в Чехословакии. Николай Николаевский воевал в партизанском отряде имени Чапаева.



Медсестра военно-полевого госпиталя Любовь Русина прошла дорогами войны от родного Смоленска до Берлина. Среди её 15 медалей есть три медали «За Отвагу» – это высшая солдатская награда.



Два ветерана - связистка Ольга Попова и освобождавший легендарную Брестскую крепость Дмитрий Рядных - по состоянию здоровья не смогли быть. Их награды за личное мужество и отвагу для вручения передали представителю клайпедского Совета ветеранов войны Ивану Филипповичу Кике, который в свою очередь тепло поздравил награждённых.



Фото автора и Ивана Андреева



Белорусский посол, обращаясь к ветеранам, нашёл душевные слова.- Спасибо большое за то, что вы сделали 75 лет назад, - сказал В. Барановский, - что продолжаете делать сейчас, рассказывая своим внукам и правнукам, я уверен, о всех тех страданиях, как было не просто выжить в той большой мясорубке. Эти медали – это знак того, что наше государство не забывает никого. Оно вас помнит, и мы будет помнить вас всегда.Малолетний узник Георгий Раенков находился в нацистского лагеря смерти в Озаричах вместе с двумя сёстрами и мамой несколько лет. Танкист Мендель Островский встретил великую победу в Чехословакии. Николай Николаевский воевал в партизанском отряде имени Чапаева.Медсестра военно-полевого госпиталя Любовь Русина прошла дорогами войны от родного Смоленска до Берлина. Среди её 15 медалей есть три медали «За Отвагу» – это высшая солдатская награда.Два ветерана - связистка Ольга Попова и освобождавший легендарную Брестскую крепость Дмитрий Рядных - по состоянию здоровья не смогли быть. Их награды за личное мужество и отвагу для вручения передали представителю клайпедского Совета ветеранов войны Ивану Филипповичу Кике, который в свою очередь тепло поздравил награждённых. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: история, в странах Балтии Ключевые слова: освобождение Белоруссии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литовской Республике, Валерий Барановский География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 90 раз Комментарии