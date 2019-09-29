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В Госдуме начали проверять Навального на наличие связей со спецслужбами США
Как сообщают СМИ, в Госдуме России начали проверять деятельность Алексея Навального на наличие связей со спецслужбами США.
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России приступила к изучению деятельности блогера Алексея Навального. Об этом пишет ЦАРЪГРАД со ссылкой на РИА ФАН.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал проверить деятельность Алексея Навального и Любови Соболь, которые стояли за организацией "мирных" акций протеста в Москве в июле-августе 2019 года. По мнению парламентария, блогера могли завербовать западные спецслужбы.
Инициативу Жириновского поддержал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Если данные лидера ЛДПР подтвердятся, то возникнет интересная ситуация.
Дело в том, что фактически контролируемая Алексеем Навальным организация ФБК ведёт деятельность, характерную для политической партии. Но законодательство запрещает привлечение последними финансирования из-за рубежа.
Как заявил в пятницу глава комиссии Василий Пискарев, поручение Володина исполняется.
"Мы ведь исследуем факты иностранного вмешательства во внутренние дела", - пояснил он в интервью журналистам.
tsargrad.tv
География: Россия
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