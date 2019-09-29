В Госдуме начали проверять Навального на наличие связей со спецслужбами США 🔊 Воспроизвести



Как сообщают СМИ, в Госдуме России начали проверять деятельность Алексея Навального на наличие связей со спецслужбами США.



Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России приступила к изучению деятельности блогера Алексея Навального. Об этом пишет



Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал проверить деятельность Алексея Навального и Любови Соболь, которые стояли за организацией "мирных" акций протеста в Москве в июле-августе 2019 года. По мнению парламентария, блогера могли завербовать западные спецслужбы.



Инициативу Жириновского поддержал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Если данные лидера ЛДПР подтвердятся, то возникнет интересная ситуация.



Дело в том, что фактически контролируемая Алексеем Навальным организация ФБК ведёт деятельность, характерную для политической партии. Но законодательство запрещает привлечение последними финансирования из-за рубежа.



Как заявил в пятницу глава комиссии Василий Пискарев, поручение Володина исполняется.



"Мы ведь исследуем факты иностранного вмешательства во внутренние дела", - пояснил он в интервью журналистам. Как сообщают СМИ, в Госдуме России начали проверять деятельность Алексея Навального на наличие связей со спецслужбами США.Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России приступила к изучению деятельности блогера Алексея Навального. Об этом пишет ЦАРЪГРАД со ссылкой на РИА ФАН.Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал проверить деятельность Алексея Навального и Любови Соболь, которые стояли за организацией "мирных" акций протеста в Москве в июле-августе 2019 года. По мнению парламентария, блогера могли завербовать западные спецслужбы.Инициативу Жириновского поддержал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Если данные лидера ЛДПР подтвердятся, то возникнет интересная ситуация.Дело в том, что фактически контролируемая Алексеем Навальным организация ФБК ведёт деятельность, характерную для политической партии. Но законодательство запрещает привлечение последними финансирования из-за рубежа.Как заявил в пятницу глава комиссии Василий Пискарев, поручение Володина исполняется."Мы ведь исследуем факты иностранного вмешательства во внутренние дела", - пояснил он в интервью журналистам. tsargrad.tv Категории: политика, общество Ключевые слова: оппозиция, Навальный, обвинения, хищение География: Россия — статья прочитана 125 раз Комментарии