Загрузка... Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией 🔊 Воспроизвести © Фото: United Nations, Youtube



По мнению политика, грузинской стороне следует быть более открытой, сообщает



Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости диалога с Россией.



Говоря о том, какие могут быть пути в решении двусторонних проблем, политик отметила, что ее стране стоит быть более открытой.



«Нельзя, чтобы Грузия не пыталась использовать этот путь и была закрыта в себе», - цитирует президента сайт газеты «Аргументы и факты».



Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался за возобновление прекращенных авиаперелетов между РФ и Грузией, причиной которых стало недопонимание между участниками Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, среди которых были делегаты из России. После возникших тогда беспорядков со штурмом местного парламента российский лидер Владимир Путин запретил полеты в Грузию. По мнению политика, грузинской стороне следует быть более открытой, сообщает ЗВЕЗДА Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости диалога с Россией.Говоря о том, какие могут быть пути в решении двусторонних проблем, политик отметила, что ее стране стоит быть более открытой.«Нельзя, чтобы Грузия не пыталась использовать этот путь и была закрыта в себе», - цитирует президента сайт газеты «Аргументы и факты».Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался за возобновление прекращенных авиаперелетов между РФ и Грузией, причиной которых стало недопонимание между участниками Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, среди которых были делегаты из России. После возникших тогда беспорядков со штурмом местного парламента российский лидер Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Загрузка... tvzvezda.ru Категории: политика Ключевые слова: Россия, война, Грузия, годовщина — статья прочитана 41 раз Комментарии