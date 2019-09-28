Фестиваль Молодежь - за Союзное государство подвел свои итоги 🔊 Воспроизвести







В рамках гала-концерта закрытия 14-го фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" состоялось награждение победителей конкурса исполнителей молодежной песни.



Вручая призы, член жюри Александр Еловских отметил, что музыка объединяет всех участников фестиваля и что он ранее дал многим путевку на большую сцену.



"Уверен, что все только начинается", - сказал он.



По итогам выступлений лауреатами первой степени стали Абдуллин Ильдар из Оренбурга и Зайцева Анна из Минска (она, к слову сказать, унесла с данного вечера больше всего призов). Звания лауреатов второй степени были присуждены Межевичу Родиону из Москвы и Носовой Ольге из Калининграда. Лауреатами третьей степени стали Божко Диана (г. Млодечно), Федорова Анастасия (г. Бобруйск) и Фрейман Елена (г. Москва). Победители были награждены также специальными призами от Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Вручая призы, член жюри Александр Еловских отметил, что музыка объединяет всех участников фестиваля и что он ранее дал многим путевку на большую сцену."Уверен, что все только начинается", - сказал он.По итогам выступлений лауреатами первой степени стали Абдуллин Ильдар из Оренбурга и Зайцева Анна из Минска (она, к слову сказать, унесла с данного вечера больше всего призов). Звания лауреатов второй степени были присуждены Межевичу Родиону из Москвы и Носовой Ольге из Калининграда. Лауреатами третьей степени стали Божко Диана (г. Млодечно), Федорова Анастасия (г. Бобруйск) и Фрейман Елена (г. Москва). Победители были награждены также специальными призами от Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.



Гран-при в нынешнем году решено было не присуждать.



Также специальные призы вручили представители Ростовского регионального фонда имени Виктора Поляничко и общественного объединения "Белорусы Ростовской области".



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Участники конкурса также получили специальные призы в различных номинациях: Старорусова Мила – «За волю к победе», Романовская Александра – «За национальный колорит», Здонюк Ваня – «За юношеский задор», Исаев Дмитрий – «За сохранение классических традиций». Специальным призом Председателя жюри награждена Фуркало Ксения.Гран-при в нынешнем году решено было не присуждать.Также специальные призы вручили представители Ростовского регионального фонда имени Виктора Поляничко и общественного объединения "Белорусы Ростовской области". Герман НАПОЛЬСКИЙ , "Обзор" Категории: культура, в России Ключевые слова: "Молодежь - за Союзное государство" — статья прочитана 98 раз Комментарии