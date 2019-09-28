Более 277 млн долларов прямых иностранных инвестиций за три с половиной года: больше всего на Гродненщине бизнес привлекают логистика и деревообработка 🔊 Воспроизвести



Холдинг «Кроноспан» постоянно расширяет площади под производство.







Бизнес на доверии



Не стоит думать, что богатые и успешные иностранцы спят и видят, как им придет выгодное предложение. Дескать, приезжай, строй завод, получай беспрецедентные льготы и преференции и становись еще богаче. Хороший предприниматель всегда просчитает все возможные риски, прежде чем вложит хоть один доллар в проект. Откуда же берутся иностранные инвесторы в небольших районах?



К примеру, в Мостовском районе в декабре этого года заканчивается реализация инвестиционного проекта с польским капиталом. Совместное общество с ограниченной ответственностью «БТКВосток». Еду на встречу с директором предприятия. А его, как оказалось, возглавляет хрупкая женщина. Елена Чубрик приветливо улыбается и предлагает прогуляться по территории.



— Еще несколько лет назад здесь были полуразрушенные здания и стеной рос бурьян, — показывает она на ровные ряды бревен и огромные горы свежей щепы. — Предприятие создано в декабре 2011 года. У общества три учредителя — один польский и два белорусских. До создания предприятия мы работали с польскими партнерами около двух лет, и в какой-то момент назрела необходимость что-то поменять для более успешной работы. Тогда предприятие состояло из двух работников — меня, директора, и бухгалтера. Работали потихоньку, понимая, что без активных инвестиций развития быть не может. В 2014 году мы стали резидентами свободной экономической зоны «Гродноинвест». Соответственно, обязаны были разработать инвестпроект, согласно которому должны были привлечь почти 1,8 миллиона долларов. Из них 1,5 миллиона — прямые иностранные инвестиции на чистой основе и 354 000 евро — деньги самого предприятия, которые вкладывались в виде таможенных платежей, НДС. Срок реализации проекта подходит к концу. И надо сказать, мы выполнили и перевыполнили все свои обязательства. Объем прямых иностранных инвестиций превысил 2 миллиона долларов. Всего предприятие инвестировало на сумму более 5 миллионов долларов. Были построены площадка, погрузочный терминал, в 2016 году приобретена вот эта неиспользуемая территория.







На площади более 6,5 гектара когда-то работала база сельхозхимии, находился тракторный парк, велась переработка торфа. С 2000 года здания и сооружения постепенно превращались в кирпичные коробки без окон и дверей. Сегодня в административном здании тепло и уютно, в коридорах растут цветы, а на улице приятно пахнет свежей древесиной.



— Как удалось найти инвестора? — интересуюсь у директора.



— Самое важное, чтобы западные партнеры поверили, что здесь можно работать, — уверяет Елена Михайловна. — В нашем случае эта вера основывалась на доверии. На данный момент планируем подготовить новый инвестпроект на 2020—2025 годы. Хотим остаться работать в свободной экономической зоне, а это накладывает на нас определенные обязательства. Основные направления деятельности останутся. Это переработка древесины и лесозаготовительная деятельность. У нас четыре заготовительных комплекса, которые работают по всей стране. Большую часть древесной щепы отправляем на экспорт: в Польшу, Литву, Эстонию. Планируем открыть новое производство. Это еще 20 рабочих мест.



— В начале разговора вы упомянули, что предприятие начиналось с двух человек. Какой штат сегодня и есть ли потребность в работниках?



— Более 60 человек. Интересно, что у нас трудятся жители разных районов Гродненщины. Это связано с вахтовым методом и круглосуточным режимом работы на лесозаготовках. Здесь, на месте, задействовано 45 работников. В основном мостовчане. Средняя зарплата по предприятию — 1,5 тысячи рублей. Наверное, поэтому вакансий нет.



— Почему же польский инвестор выбрал именно небольшой Мостовский район для организации производства?



— На родине у наших инвесторов организовать такое производство гораздо сложнее, — рассказывает Елена Михайловна. — Все, что вы видите, — наше ноу-хау. Для рабочих созданы все условия. Есть отапливаемые помещения с необходимой бытовой техникой. Конечно, начинали не с таких условий. Просто трудились на клочке земли под открытым небом. Вначале оптимизма было мало, но в итоге все сложилось.



Продукция сморгонских деревообрабатывающих предприятий в основном уходит на экспорт



Начальник отдела экономики Мостовского района Жанна Пецевич:



— Мы индивидуально работаем с каждым потенциальным инвестором. Разработан инвестиционный каталог района, который направлен в посольства и консульства семи иностранных государств и пяти областей России. Дополнительно райисполкомом направлены инвестиционные предложения в 23 государства Азии и Европы, 8 регионов России. Преимущество района — свободная экономическая зона «Гродноинвест», созданная на территории Мостов, общей площадью 79 гектаров, которая состоит из четырех участков. За два последних года объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в экономику Мостовского района, составил 13,8 миллиона долларов, большая часть этих денег привлечена в промышленность. Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе за этот период составил 1,7 миллиона долларов.



Свислочь и ее узкоколейка



Что интересного в других регионах? С недавнего времени в небольшом Свислочском районе появились предпосылки для изменения его специализации. В ближайшие годы он за счет реализации потенциальных инвестиционных проектов сможет дополнить свою аграрную направленность новыми отраслями — выпуском промышленной продукции и оказанием услуг в сфере логистики. В декабре прошлого года три новых резидента и одно деревообрабатывающее предприятие зарегистрировались на участках СЭЗ общей площадью 421 гектар. Планируется создание около 200 новых рабочих мест.



Заместитель председателя Свислочского райисполкома Оксана Шейко говорит о важности проектов для района:



— На данный момент идет подготовка предпроектной документации. Все необходимое для успешной работы у инвесторов есть. Во-первых, выгодное географическое расположение, во-вторых, возможность перехода на узкую колею (с колеи 1520 миллиметров на 1435 миллиметров) при доставке грузов в Западную Европу. Боимся спугнуть удачу. Инвестиции любят тишину. Очень надеемся, что реализация этих проектов откроет району второе дыхание и наша молодежь останется дома.



Первый частный оптово-логистический центр заработал в двух километрах от Свислочи еще в 2017 году. Он расположен в непосредственной близости к станции Свислочь, находящейся на железнодорожной ветке Волковыск — Гайновка. Теперь под строительство отведен земельный участок площадью 10 гектаров. Он вплотную примыкает к автомобильным дорогам местного значения. Более 4 миллионов долларов иностранных инвестиций на чистой основе — серьезное вложение в экономику района.



Один из резидентов — компания «Азотэкспорт». Проект предполагает строительство логистического терминала для переправки химических продуктов, поступающих в железнодорожных вагонах-цистернах от производителей из стран СНГ в западном направлении. Еще два логистических центра будут специализироваться на перевалке грузов, их складской обработке, хранении древесины и щепы.



Административное здание СЭЗ «Гродноинвест».



Сморгонь и её кластеры



Уже несколько лет подряд Сморгонский район считается одной из основных точек инвестирования на Гродненщине. Из 270 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций, которые привлекала область за последние 3,5 года, около 170 миллионов приходится на этот регион.



Заместитель председателя Сморгонского райисполкома Татьяна Щеберяко уверяет, что работа с инвестором — это тяжелый и кропотливый труд.



— С 2015 года мы сотрудничаем с деревообрабатывающим холдингом «Kроноспан». Благодаря этому в промышленной зоне запустили проект по формированию мебельного кластера. Недавно открыли завод по производству фанеры. Рядом с основными корпусами этого завода выросло новое здание ООО «Ультра Плай». Пока работа идет в тестовом режиме. Планируется создание 80 новых рабочих мест. В ближайших планах — организация нового предприятия «Шинака-мебель» с польским капиталом. Партнеры из Польши выкупили неиспользуемое здание КУП «Сморгонская Надежда». А еще в этом году начнется выпуск мебели из ДСП, производимой «Кроноспаном». На стадии согласования — проект организации производства по переработке хлопка. Параллельно инвесторы из Узбекистана строят гостиницу. Ожидаем сдачу в эксплуатацию крупной фермы на 4000 голов на базе сельхозпредприятия «Крево».



Еще один крупный проект на Сморгонщине реализует резидент ООО «Белагротерминал», который входит в состав группы компаний «Содружество». В создание современного производства в Сморгони компания уже вложила более 80 миллионов долларов. Ведутся переговоры по реализации новых инвестиционных проектов. А это новые денежные вложения и новые рабочие места.



Стабильный клубничный успех



В списке стабильно развивающихся районов Гродненщины — Щучинский. И белорусские, и иностранные инвесторы приходят сюда и остаются надолго. В 2016 году подписан инвестиционный договор с СООО «Клубника Плантс» на строительство административно-хозяйственного здания со встроенными холодильными камерами в районе деревни Бояры. В июле проект успешно завершён.



Председатель Щучинского райисполкома Алексей Садовский вспоминает, с чего начиналось успешное сотрудничество:



— Лет пять назад в райисполком обратились предприниматели с просьбой выделить землю. До этого они уже около 10 лет выращивали землянику, клубнику и рассаду в Мостовском районе. Мы поставили несколько условий: перерегистрироваться у нас, изменить подходы к работе, улучшить условия труда. В результате с каждым годом площади под посадку увеличиваются, два года назад построили административное здание и холодильные камеры. На предприятии трудится около 140 человек. В сезон количество работников увеличивается. Порой даже ощущается недостаток рабочей силы, хотя организовано более 80 рейсов из ближайших районов.



Алексей Садовский доволен сотрудничеством с иностранными инвесторами. Если раньше инвесторов нужно было водить за руку и на пальцах им рассказывать, в чем преимущества нашей деловой среды, то сегодня они уже сами предлагают диалог.



— В начале октября ожидаем приезда инвесторов из Германии, которые планируют организовать производство в сфере сельского хозяйства. Ведем переговоры с турецким бизнесом. Есть серьезные намерения построить в районе перерабатывающий завод. Вот уже несколько лет у нас успешно развивается польское предприятие по деревообработке. В районе есть несколько небольших участков СЭЗ, но мы больше рассчитываем на преференции для развития предпринимательства в малых городах. На данный момент нас больше волнует вопрос нехватки трудовых ресурсов в районе.



Директор СООО «Клубника Плантс» Тереса СЕМАШКО



Свобода выбора



И все-таки во многом все эти проекты оказались в числе реализованных благодаря СЭЗ «Гродноинвест». Она не только одна из наиболее динамично развивающихся, но и самая молодая в стране. Первые промышленные участки были сформированы в апреле 2002 года. С тех пор территория увеличилась в четыре раза и расширилась на восемь районов Гродненской области. С момента создания СЭЗ «Гродноинвест» в экономику региона привлечено 750 миллионов долларов иностранных инвестиций из 41 страны мира. Это лучший показатель среди всех СЭЗ страны.



Заместитель главы администрации СЭЗ «Гродноинвест» Дмитрий Рожков приводит цифры:



— Всего в экономику региона резидентами СЭЗ «Гродноинвест» инвестировано 1,6 миллиарда долларов. Это лучший показатель в стране. За последние десять лет объем инвестиций увеличился в девять раз. Мы лидеры по инвестициям в основной капитал и по инвестициям от иностранных инвесторов, а также одни из ведущих по чистой прибыли, рентабельности продукции, начисленной среднемесячной заработной плате. К 2024 году объем накопленных инвестиций увеличится на 700 миллионов долларов, или в 1,4 раза, только за счет действующих и недавно зарегистрированных резидентов. В 2018—2019 годах новыми резидентами стали крупные иностранные компании в сфере логистики, деревообработки, производства мебели.



— Ключевым отраслевым направлением стали деревообработка и производство мебели, — продолжает замглавы администрации. — В этих сферах работают 24 компании, или почти треть от общего их числа. Они формируют 90 процентов всего промышленного производства данного сектора Гродненской области. В 2018 году они произвели продукции на 867 миллионов рублей. Экспорт составил 275 миллионов. За пять лет эта сумма увеличилась в 2,1 раза.



В прошлом и нынешнем годах зарегистрировано еще семь новых резидентов в сфере деревообработки и производства мебели с инвестициями из Польши, Кипра, Австрии. Развивается сотрудничество с группой компаний IKEA. Только в этом году организовано пять встреч с ее представителями. В конце года запланирован бизнес-форум поставщиков IKEA.



Правильная логистика



Для СЭЗ «Гродноинвест» данное направление действительно стало новым. Гродненщина обладает высоким потенциалом развития транспортной и логистической деятельности, привлечения инвестиций в отрасль. В регионе развивается необходимая инфраструктура, наращиваются товарные потоки. Построены крупные логистические центры в Ошмянском и Гродненском районах, идет строительство в Берестовицком районе. Инвесторов привлекает выгодное географическое расположение на границе Европейского и Евразийского экономического союзов, вдоль транснационального проекта «Пояс — путь» из Азии в Европу, наличие восточной и западной железнодорожной колеи, близость к морским портам и международным аэропортам.



Полный текст публикации читайте на сайте www.sb.by. Любопытно, чем интересна белорусская глубинка инвесторам-иностранцам? Почему они не только наслаждаются отдыхом в наших агроусадьбах, интересуются нашими культурными традициями и богатой историей, но и начинают здесь свой бизнес? На Гродненщине за последние три года объем прямых иностранных инвестиций составил более 270 миллионов долларов. Регион, безусловно, отличается от других выгодной географией, ведь рядом за пограничной чертой — страны Евросоюза. Но стоит признать, чаще всего инвесторы сами в дверь не стучатся, их нужно активно зазывать, рекламируя свои возможности. Что нужно, чтобы зарубежные компании захотели организовать производства у нас? В вопросе разбиралась корреспондент белорусской газеты «Рэспублiка». Не стоит думать, что богатые и успешные иностранцы спят и видят, как им придет выгодное предложение. Дескать, приезжай, строй завод, получай беспрецедентные льготы и преференции и становись еще богаче. Хороший предприниматель всегда просчитает все возможные риски, прежде чем вложит хоть один доллар в проект. Откуда же берутся иностранные инвесторы в небольших районах?К примеру, в Мостовском районе в декабре этого года заканчивается реализация инвестиционного проекта с польским капиталом. Совместное общество с ограниченной ответственностью «БТКВосток». Еду на встречу с директором предприятия. А его, как оказалось, возглавляет хрупкая женщина.приветливо улыбается и предлагает прогуляться по территории.— показывает она на ровные ряды бревен и огромные горы свежей щепы.На площади более 6,5 гектара когда-то работала база сельхозхимии, находился тракторный парк, велась переработка торфа. С 2000 года здания и сооружения постепенно превращались в кирпичные коробки без окон и дверей. Сегодня в административном здании тепло и уютно, в коридорах растут цветы, а на улице приятно пахнет свежей древесиной.— интересуюсь у директора.Что интересного в других регионах? С недавнего времени в небольшом Свислочском районе появились предпосылки для изменения его специализации. В ближайшие годы он за счет реализации потенциальных инвестиционных проектов сможет дополнить свою аграрную направленность новыми отраслями — выпуском промышленной продукции и оказанием услуг в сфере логистики. В декабре прошлого года три новых резидента и одно деревообрабатывающее предприятие зарегистрировались на участках СЭЗ общей площадью 421 гектар. Планируется создание около 200 новых рабочих мест.говорит о важности проектов для района:Первый частный оптово-логистический центр заработал в двух километрах от Свислочи еще в 2017 году. Он расположен в непосредственной близости к станции Свислочь, находящейся на железнодорожной ветке Волковыск — Гайновка. Теперь под строительство отведен земельный участок площадью 10 гектаров. Он вплотную примыкает к автомобильным дорогам местного значения. Более 4 миллионов долларов иностранных инвестиций на чистой основе — серьезное вложение в экономику района.Один из резидентов — компания «Азотэкспорт». Проект предполагает строительство логистического терминала для переправки химических продуктов, поступающих в железнодорожных вагонах-цистернах от производителей из стран СНГ в западном направлении. Еще два логистических центра будут специализироваться на перевалке грузов, их складской обработке, хранении древесины и щепы.Уже несколько лет подряд Сморгонский район считается одной из основных точек инвестирования на Гродненщине. Из 270 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций, которые привлекала область за последние 3,5 года, около 170 миллионов приходится на этот регион.уверяет, что работа с инвестором — это тяжелый и кропотливый труд.Еще один крупный проект на Сморгонщине реализует резидент ООО «Белагротерминал», который входит в состав группы компаний «Содружество». В создание современного производства в Сморгони компания уже вложила более 80 миллионов долларов. Ведутся переговоры по реализации новых инвестиционных проектов. А это новые денежные вложения и новые рабочие места.В списке стабильно развивающихся районов Гродненщины — Щучинский. И белорусские, и иностранные инвесторы приходят сюда и остаются надолго. В 2016 году подписан инвестиционный договор с СООО «Клубника Плантс» на строительство административно-хозяйственного здания со встроенными холодильными камерами в районе деревни Бояры. В июле проект успешно завершён.вспоминает, с чего начиналось успешное сотрудничество:Алексей Садовский доволен сотрудничеством с иностранными инвесторами. Если раньше инвесторов нужно было водить за руку и на пальцах им рассказывать, в чем преимущества нашей деловой среды, то сегодня они уже сами предлагают диалог.И все-таки во многом все эти проекты оказались в числе реализованных благодаря СЭЗ «Гродноинвест». Она не только одна из наиболее динамично развивающихся, но и самая молодая в стране. Первые промышленные участки были сформированы в апреле 2002 года. С тех пор территория увеличилась в четыре раза и расширилась на восемь районов Гродненской области. С момента создания СЭЗ «Гродноинвест» в экономику региона привлечено 750 миллионов долларов иностранных инвестиций из 41 страны мира. Это лучший показатель среди всех СЭЗ страны.приводит цифры:В прошлом и нынешнем годах зарегистрировано еще семь новых резидентов в сфере деревообработки и производства мебели с инвестициями из Польши, Кипра, Австрии. Развивается сотрудничество с группой компаний IKEA. Только в этом году организовано пять встреч с ее представителями. В конце года запланирован бизнес-форум поставщиков IKEA.Для СЭЗ «Гродноинвест» данное направление действительно стало новым. Гродненщина обладает высоким потенциалом развития транспортной и логистической деятельности, привлечения инвестиций в отрасль. В регионе развивается необходимая инфраструктура, наращиваются товарные потоки. Построены крупные логистические центры в Ошмянском и Гродненском районах, идет строительство в Берестовицком районе. Инвесторов привлекает выгодное географическое расположение на границе Европейского и Евразийского экономического союзов, вдоль транснационального проекта «Пояс — путь» из Азии в Европу, наличие восточной и западной железнодорожной колеи, близость к морским портам и международным аэропортам. Татьяна КОНДРАТЬЕВА Категории: в Беларуси Ключевые слова: инвестиции, Гродно География: Белоруссия, Гродно — статья прочитана 70 раз Комментарии