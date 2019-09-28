Умер Марк Захаров

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Художественный руководитель театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер в Москве на 86-м году жизни, сообщает



«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни», — приводит ТАСС слова директора театра Ленком Марка Варшавера.



Он отметил, что «умер последний из могикан».



О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.



20 августа сообщалось, что Марка Захарова госпитализировали с подозрением на воспаление лёгких. 9 сентября стало известно, что его выписали из больницы.



Захаров родился в 1933 году. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года — театр «Ленком»). За 45 лет поставил более 40 спектаклей. Среди его работ кинорежиссёром — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви». Художественный руководитель театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер в Москве на 86-м году жизни, сообщает RT. «Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни», — приводит ТАСС слова директора театра Ленком Марка Варшавера.Он отметил, что «умер последний из могикан».О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.20 августа сообщалось, что Марка Захарова госпитализировали с подозрением на воспаление лёгких. 9 сентября стало известно, что его выписали из больницы.Захаров родился в 1933 году. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года — театр «Ленком»). За 45 лет поставил более 40 спектаклей. Среди его работ кинорежиссёром — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви». Загрузка... russian.rt.com Категории: культура, история Ключевые слова: кончина, Марк Захаров, Ленком География: Россия — статья прочитана 118 раз Комментарии