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Умер Марк Захаров



Художественный руководитель театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер в Москве на 86-м году жизни, сообщает RT.

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни», — приводит ТАСС слова директора театра Ленком Марка Варшавера.

Он отметил, что «умер последний из могикан».

О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

20 августа сообщалось, что Марка Захарова госпитализировали с подозрением на воспаление лёгких. 9 сентября стало известно, что его выписали из больницы.

Захаров родился в 1933 году. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года — театр «Ленком»). За 45 лет поставил более 40 спектаклей. Среди его работ кинорежиссёром — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».
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russian.rt.com
Категории: культура, история
Ключевые слова: кончина, Марк Захаров, Ленком
География: Россия
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добавлена сегодня, 28 сентября, 12:39

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