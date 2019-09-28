|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
Умер Марк Захаров
Художественный руководитель театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер в Москве на 86-м году жизни, сообщает RT.
«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни», — приводит ТАСС слова директора театра Ленком Марка Варшавера.
Он отметил, что «умер последний из могикан».
О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.
20 августа сообщалось, что Марка Захарова госпитализировали с подозрением на воспаление лёгких. 9 сентября стало известно, что его выписали из больницы.
Захаров родился в 1933 году. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года — театр «Ленком»). За 45 лет поставил более 40 спектаклей. Среди его работ кинорежиссёром — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».
Загрузка...
russian.rt.com
Ключевые слова: кончина, Марк Захаров, Ленком
География: Россия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|