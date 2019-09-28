УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью рекордсмена чемпионата Литвы по футболу 🔊 Воспроизвести В понедельник стало известно, что 36-летний Артурас Римкявичус покончил жизнь самоубийством



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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования в связи со смертью бывшего нападающего сборной Литвы Артураса Римкявичуса. Об этом сообщила пресс-служба организации.



По информации литовских СМИ, Римкявичус умер в понедельник в возрасте 36 лет. Отмечается, что он покончил жизнь самоубийством.



Римкявичус выступал за литовские команды "Таурас", "Каунас", "Шилуте", "Шяуляй", "Экранас", "Стумбрас", латвийский "Металлург" (Лиепая), финский "Атлантис", греческие "Астерас" и "Этникос", ДПММ (Бруней).



В 2012 году, выступая за "Шяуляй", он забил 35 голов в 29 встречах, установив рекорд чемпионата Литвы. В общей сложности он провел 205 матчей в чемпионате Литвы и забил 117 голов.



В составе сборной Литвы он провел семь матчей, в которых забил три гола. В 2016 году Римкявичус завершил спортивную карьеру. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования в связи со смертью бывшего нападающего сборной Литвы Артураса Римкявичуса. Об этом сообщила пресс-служба организации.По информации литовских СМИ, Римкявичус умер в понедельник в возрасте 36 лет. Отмечается, что он покончил жизнь самоубийством.Римкявичус выступал за литовские команды "Таурас", "Каунас", "Шилуте", "Шяуляй", "Экранас", "Стумбрас", латвийский "Металлург" (Лиепая), финский "Атлантис", греческие "Астерас" и "Этникос", ДПММ (Бруней).В 2012 году, выступая за "Шяуляй", он забил 35 голов в 29 встречах, установив рекорд чемпионата Литвы. В общей сложности он провел 205 матчей в чемпионате Литвы и забил 117 голов.В составе сборной Литвы он провел семь матчей, в которых забил три гола. В 2016 году Римкявичус завершил спортивную карьеру. ТАСС Категории: чп и криминал Ключевые слова: Артурас Римкявичус — статья прочитана 100 раз Комментарии