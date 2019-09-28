Загрузка... Аэропорт Пулково готов принимать туристов по электронным визам 🔊 Воспроизвести



Однократная виза выдается бесплатно на 30 дней.



Воздушные ворота Петербурга подготовили все необходимые технические средства для того, чтобы принимать иностранных туристов по электронным визам. Об этом сообщают в пресс-службе аэропорта Пулково.



С 1 октябре аэропорт сможет принимать гостей из 53 стран. Иностранные туристы из Австрии, Андорры, Италии, Литвы, Мексики, Монако, Финляндии, Франции, Словении, Турции, Норвегии и других смогут прибывать на территории Петербурга и Ленобласти. Стоит отметить, что разрешенный срок пребывания в России по электронной визе составляет не более 8-ми суток с даты въезда.



Электронную визу необходимо оформить не позднее, чем за 4 дня до даты въезда.



Ранее сообщалось, что Воздушные ворота Петербурга подготовили все необходимые технические средства для того, чтобы принимать иностранных туристов по электронным визам. Об этом сообщают в пресс-службе аэропорта Пулково.С 1 октябре аэропорт сможет принимать гостей из 53 стран. Иностранные туристы из Австрии, Андорры, Италии, Литвы, Мексики, Монако, Финляндии, Франции, Словении, Турции, Норвегии и других смогут прибывать на территории Петербурга и Ленобласти. Стоит отметить, что разрешенный срок пребывания в России по электронной визе составляет не более 8-ми суток с даты въезда.Электронную визу необходимо оформить не позднее, чем за 4 дня до даты въезда.Ранее сообщалось, что опубликована инструкция по въезду в Петербург с электронной визой. Загрузка... 78.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: правила, Санкт Петербург, Э-визы, получение География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 104 раза Комментарии