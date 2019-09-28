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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Аэропорт Пулково готов принимать туристов по электронным визам
Однократная виза выдается бесплатно на 30 дней.
Воздушные ворота Петербурга подготовили все необходимые технические средства для того, чтобы принимать иностранных туристов по электронным визам. Об этом сообщают в пресс-службе аэропорта Пулково.
С 1 октябре аэропорт сможет принимать гостей из 53 стран. Иностранные туристы из Австрии, Андорры, Италии, Литвы, Мексики, Монако, Финляндии, Франции, Словении, Турции, Норвегии и других смогут прибывать на территории Петербурга и Ленобласти. Стоит отметить, что разрешенный срок пребывания в России по электронной визе составляет не более 8-ми суток с даты въезда.
Электронную визу необходимо оформить не позднее, чем за 4 дня до даты въезда.
Ранее сообщалось, что опубликована инструкция по въезду в Петербург с электронной визой.
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Ключевые слова: правила, Санкт Петербург, Э-визы, получение
География: Россия, Санкт-Петербург
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