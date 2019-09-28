Курт Волкер ушел в отставку 🔊 Воспроизвести



Спецпредставитель США в Украине был упомянут в письме информатора



Посол Курт Волкер, спецпредставитель Госдепартамента США в Украине, ушел в отставку,сообщает



Ранее имя Волкера было названо в письме информатора, который сообщил о странных, на его взгляд, контактах президента США Дональда Трампа с украинским руководством.



Согласно данным письма, Волкер помог организовать встречу между личным адвокатом Трампа Руди Джулиани и представителями президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, Волкер посетил Киев, чтобы проинформировать руководство Украины о том, как им следует реагировать на требования Трампа.



Волкер занимал этот пост с июля 2017 года. Спецпредставитель США в Украине был упомянут в письме информатораПосол Курт Волкер, спецпредставитель Госдепартамента США в Украине, ушел в отставку,сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ Ранее имя Волкера было названо в письме информатора, который сообщил о странных, на его взгляд, контактах президента США Дональда Трампа с украинским руководством.Согласно данным письма, Волкер помог организовать встречу между личным адвокатом Трампа Руди Джулиани и представителями президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, Волкер посетил Киев, чтобы проинформировать руководство Украины о том, как им следует реагировать на требования Трампа.Волкер занимал этот пост с июля 2017 года. golos-ameriki.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: отставка, США, Волкер, спецпредставитель География: Украина — статья прочитана 108 раз Комментарии