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Курт Волкер ушел в отставку
Спецпредставитель США в Украине был упомянут в письме информатора
Посол Курт Волкер, спецпредставитель Госдепартамента США в Украине, ушел в отставку,сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ.
Ранее имя Волкера было названо в письме информатора, который сообщил о странных, на его взгляд, контактах президента США Дональда Трампа с украинским руководством.
Согласно данным письма, Волкер помог организовать встречу между личным адвокатом Трампа Руди Джулиани и представителями президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, Волкер посетил Киев, чтобы проинформировать руководство Украины о том, как им следует реагировать на требования Трампа.
Волкер занимал этот пост с июля 2017 года.
golos-ameriki.ru
Ключевые слова: отставка, США, Волкер, спецпредставитель
География: Украина
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