Въездной туризм в Беларуси в 2018 году составил 11, 5 млн, выездной — 9, 3 млн xtkjdtr 🔊 Воспроизвести Въездной туристический поток в Беларусь с учетом пересечений государственной границы на открытом белорусско-российском участке в минувшем году составил 11,5 млн прибытий иностранцев. Об этом говорится в отчете Белстата к Всемирному дню туризма. Это на 441,5 тыс. больше чем годом ранее.



Фото из архива "Обзора"







При этом поток организованных иностранных туристов, по данным Белстата, составил в прошлом году 365,5 тыс. человек из 122 стран мира. «Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в республике составляет 5 дней», — отметили в статистическом комитете. Чаще всего Беларусь посещали россияне (207,4 тыс.), а также граждане Литвы (59,6 тыс.), Польши (46,3 тыс.), Латвии (11 тыс.) и Украины (4 тыс.), сообщает При этом поток организованных иностранных туристов, по данным Белстата, составил в прошлом году 365,5 тыс. человек из 122 стран мира. «Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в республике составляет 5 дней», — отметили в статистическом комитете. Чаще всего Беларусь посещали россияне (207,4 тыс.), а также граждане Литвы (59,6 тыс.), Польши (46,3 тыс.), Латвии (11 тыс.) и Украины (4 тыс.), сообщает sb.by. В то же время выездной турпоток из Беларуси с учетом пересечений границы на открытом белорусско-российском участке в 2018 году составил 9,3 млн человек, в том числе организованных туристов — 850,7 тыс. человек. Граждане Беларуси посетили 123 страны мира. Средняя продолжительность пребывания белорусских туристов за рубежом — 8 дней. Чаще всего по путевкам белорусы ездили в Египет (212 тыс.), Турцию (151,4 тыс.), Украину (122,1 тыс.), Болгарию (49,8 тыс.) и Россию (47 тыс.).



Организованными туристическими поездками в пределах Беларуси в минувшем году воспользовались более миллиона жителей нашей страны. Более 90% таких поездок были однодневными.



Услугами гостиниц в прошлом году воспользовалось 2 млн 7,3 тыс. человек, из которых 970,2 тыс. — белорусы.



Услугами 490 санаториев воспользовались 840,3 тыс. человек, в том числе 229 тыс. иностранцев (27%).



Еще 422,3 тыс. человек воспользовались в минувшем году услугами более 2 тыс. функционирующих в Беларуси объектов агроэкотуризма.



Всего на начало 2019 года туристическую деятельность в Беларуси осуществляли 1482 организации, услугами которых воспользовались в прошлом году более 2 млн туристов и экскурсантов. Категории: в Беларуси Ключевые слова: Беларусь, туризм — статья прочитана 72 раза Комментарии