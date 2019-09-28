В Вильнюсе стартует 19-й фестиваль польского кино 🔊 Воспроизвести Фестиваль польского кино 3 октября в столице Литвы стартует уже в 19-й раз. На днях журналистам в столичной десертной «Liu Patty» представили его программу . Организаторы пообещали показать литовскому зрителю «сливки» польского кино.



В программе фестиваля - 18 картин. Его программа включает лучшие фильмы, прошедшие горнило Канн, Берлина, Санданса и других лучших кинофестивалей мира.



«Мы создали программу, где каждый найдет что-то интересное для себя: последние фильмы Агнешки Холланд, Яцека Борцухкюха, Бориса Ланкоша, Яна Якуба Кольского и Филиппа Байона. В главных ролях - вся элита польских актеров: Кристина Янда, Борис Шиц, Магдалена Целецка, Януш Гай и Петр Адамчик», - сказал директор Польского института Марцин Лапчыньски. В программе фестиваля - 18 картин. Его программа включает лучшие фильмы, прошедшие горнило Канн, Берлина, Санданса и других лучших кинофестивалей мира.«Мы создали программу, где каждый найдет что-то интересное для себя: последние фильмы Агнешки Холланд, Яцека Борцухкюха, Бориса Ланкоша, Яна Якуба Кольского и Филиппа Байона. В главных ролях - вся элита польских актеров: Кристина Янда, Борис Шиц, Магдалена Целецка, Януш Гай и Петр Адамчик», - сказал директор Польского института Марцин Лапчыньски.



Зрителей ждёт встреча с фильмами самых разных жанров и тематики, от легких комедий и до тяжёлых драм. Полная программа 19-го Польского кинофестиваля: http://www.lenkukinas.lt.



С каждым годом фестиваль охватывает в Литве всё большее количество городов и зрителей. В прошлом году его фильмы увидели более 6 тысяч зрителей. В этом году картины кинофестиваля будут показаны в пяти городах Литвы – в Вильнюсе, Каунасе, Мажейкяй, Шальчининкай и Мариямполе.



Билеты на фильмы польского кинофестиваля можно приобрести в кинотеатрах фестиваля: Skalvija, Pasaka, Multikino, Romuva,Spindulys и Tiketa или в bilietai.lt. В культурных центрах Мажейкяй и Шальчининкай фильмы будут показаны бесплатно.



Воспользуйтесь возможностью познакомиться с лучшими образцами кинематографа соседней страны!



Фото автора



Фильмом открытия в этом году станет картина «Сладкий конец дня». Фильм рассказывает о свободной душе Мэри Линды - потомке польских евреев и лауреате Нобелевской премии по литературе. Снятая в Тоскане история - о мужестве, силе слова, трудных семейных отношениях, страхе перед неизвестным и радостях жизни. В день открытия фестиваля фильм смогут увидеть не все, но его будут показывать и в другие дни фестиваля.Зрителей ждёт встреча с фильмами самых разных жанров и тематики, от легких комедий и до тяжёлых драм. Полная программа 19-го Польского кинофестиваля: http://www.lenkukinas.lt.С каждым годом фестиваль охватывает в Литве всё большее количество городов и зрителей. В прошлом году его фильмы увидели более 6 тысяч зрителей. В этом году картины кинофестиваля будут показаны в пяти городах Литвы – в Вильнюсе, Каунасе, Мажейкяй, Шальчининкай и Мариямполе.Билеты на фильмы польского кинофестиваля можно приобрести в кинотеатрах фестиваля: Skalvija, Pasaka, Multikino, Romuva,Spindulys и Tiketa или в bilietai.lt. В культурных центрах Мажейкяй и Шальчининкай фильмы будут показаны бесплатно.Воспользуйтесь возможностью познакомиться с лучшими образцами кинематографа соседней страны! Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Польский институт, фестиваль Польского кино География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 132 раза Комментарии