Палата представителей США отклонила резолюцию против начала процедуры импичмента Трампа 🔊 Воспроизвести Президент США Дональд Трамп © AP Photo/Alex Brandon



В ходе голосования 184 республиканца высказались за и 222 демократа - против, сообщает



Палата представителей Конгресса США, контролируемая демократами, в пятницу отклонила внесенную республиканцами резолюцию против начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.



При голосовании конгрессмены разделились строго по партийной принадлежности: 184 республиканца высказались за и 222 демократа - против.



Процедура импичмента была начата на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. В ходе голосования 184 республиканца высказались за и 222 демократа - против, сообщает ТАСС Палата представителей Конгресса США, контролируемая демократами, в пятницу отклонила внесенную республиканцами резолюцию против начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.При голосовании конгрессмены разделились строго по партийной принадлежности: 184 республиканца высказались за и 222 демократа - против.Процедура импичмента была начата на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.



Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.



Во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования. ТАСС Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Путин, импичмент, Трамп, Зеленский — статья прочитана 125 раз Комментарии