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Миллионный штраф за нацбезопасность
Литва готовится к судебному спору с белорусской компанией "Белтрубопроводстрой", которая предъявила претензии на 10 млн евро. Последняя компания вместе с каунасской KRS была исключена из конкурса подрядчика газопровода с Польшей GIPL, что было мотивировано национальной безопасностью.
В представленном на заседание кабмина в следующую среду проекте постановления Министерство энергетики предлагает уполномочить его представлять государство в вероятных спорах Литвы в зарубежных учреждениях по решению споров.
"Министерство энергетики 11 сентября 2019 года получило поручение премьер-министра, которым информируется о предъявленной заявителем ("Белтрубопроводстрой" – BNS) Литовскому государству претензии в связи с вероятным нарушением прав инвестора и возмещением ущерба на сумму 10,215 млн евро, вероятно причиненным действиями государства", – говорится в документе.
Советник министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса Аурелия Верницкайте подтвердила BNS, что "Литве предъявлена претензия на сумму 10 млн евро по поводу вероятного нарушения прав инвестора и возмещения ущерба. После получения полномочий будет произведена правовая оценка претензии".
По данным BNS, у сторон спора еще есть возможность договориться мирно.
инф.Обзор bns.lt
Категории: экономика, политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: газопровод, польша, конкурс, суд, строительство
География: Литва
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