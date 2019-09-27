Миллионный штраф за нацбезопасность 🔊 Воспроизвести



Литва готовится к судебному спору с белорусской компанией "Белтрубопроводстрой", которая предъявила претензии на 10 млн евро. Последняя компания вместе с каунасской KRS была исключена из конкурса подрядчика газопровода с Польшей GIPL, что было мотивировано национальной безопасностью.



В представленном на заседание кабмина в следующую среду проекте постановления Министерство энергетики предлагает уполномочить его представлять государство в вероятных спорах Литвы в зарубежных учреждениях по решению споров.



"Министерство энергетики 11 сентября 2019 года получило поручение премьер-министра, которым информируется о предъявленной заявителем ("Белтрубопроводстрой" – BNS) Литовскому государству претензии в связи с вероятным нарушением прав инвестора и возмещением ущерба на сумму 10,215 млн евро, вероятно причиненным действиями государства", – говорится в документе.



Советник министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса Аурелия Верницкайте подтвердила BNS, что "Литве предъявлена претензия на сумму 10 млн евро по поводу вероятного нарушения прав инвестора и возмещения ущерба. После получения полномочий будет произведена правовая оценка претензии".



По данным BNS, у сторон спора еще есть возможность договориться мирно. Литва готовится к судебному спору с белорусской компанией "Белтрубопроводстрой", которая предъявила претензии на 10 млн евро. Последняя компания вместе с каунасской KRS была исключена из конкурса подрядчика газопровода с Польшей GIPL, что было мотивировано национальной безопасностью.В представленном на заседание кабмина в следующую среду проекте постановления Министерство энергетики предлагает уполномочить его представлять государство в вероятных спорах Литвы в зарубежных учреждениях по решению споров."Министерство энергетики 11 сентября 2019 года получило поручение премьер-министра, которым информируется о предъявленной заявителем ("Белтрубопроводстрой" – BNS) Литовскому государству претензии в связи с вероятным нарушением прав инвестора и возмещением ущерба на сумму 10,215 млн евро, вероятно причиненным действиями государства", – говорится в документе.Советник министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса Аурелия Верницкайте подтвердила BNS, что "Литве предъявлена претензия на сумму 10 млн евро по поводу вероятного нарушения прав инвестора и возмещения ущерба. После получения полномочий будет произведена правовая оценка претензии".По данным BNS, у сторон спора еще есть возможность договориться мирно. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: газопровод, польша, конкурс, суд, строительство География: Литва — статья прочитана 98 раз Комментарии