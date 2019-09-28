Это непредсказуемое прошлое 🔊 Воспроизвести







На этой неделе во Дворце Великих литовских князей в Вильнюсе прошла заключительная конференция международного проекта «Восточные славяне в поиске надрегиональных идентичностей (конец XV - cередина XVIII веков) в контексте модерного нациогенеза», в ходе которой учёные-историки из России, Украины, Белоруссии, Литвы и Польши обсудили будущую коллективную монографию, посвящённую тому, как в условиях тогдашней территориальной раздробленности происходил поиск новых надрегиональных идентичностей восточных славян.



Дискуссия о зарождении института наций «нового времени» продолжается, по крайней мере, уже в течение двух столетий. Несмотря на то, что сегодня мы уже ушли от теорий, понятий, стереотипов и образа мышления XIX-XX веков, многие бытовавшие ранее стереотипы до сих пор не преодолены ― и по сей день в поисках начал нации историки и политики апеллируют к эпохам, когда этих наций ещё не существовало. Дискуссия о зарождении института наций «нового времени» продолжается, по крайней мере, уже в течение двух столетий. Несмотря на то, что сегодня мы уже ушли от теорий, понятий, стереотипов и образа мышления XIX-XX веков, многие бытовавшие ранее стереотипы до сих пор не преодолены ― и по сей день в поисках начал нации историки и политики апеллируют к эпохам, когда этих наций ещё не существовало.



С появлением на постсоветском пространстве новых суверенных государств (с их повышенным интересом к своим историческим корням) учёные в России, Беларуси и Украине заново создают свою собственную историю. Иногда это даже приводит к созданию сказочной «folk-history». Так или иначе, это ведёт к появлению у каждой историографии «своего» средневековья: в России ― это история Новгородской республики и Московского княжества, в Беларуси — история Полоцкой земли и Великого Княжества Литовского; на Украине — история Киева и Галицко-Волынской державы Романовичей... При этом все исторические процессы рассматриваются лишь как предыстория современных политических реалий, прежде всего ― современных государств и наций! И при этом ниспровергается видение Древней Руси как целостного историко-культурного феномена.



Фото: Антон КОВАЛЁВ, «Обзор»



С конца XVIII–начала XIX веков исследования в области восточнославянского средневековья развивались в рамках единой школы. Кроме того, все этапы развития исторической науки российские, белорусские и украинские учёные прошли вместе ― таковы на протяжении двух столетий были «рамочные условия» существования исторической науки.С появлением на постсоветском пространстве новых суверенных государств (с их повышенным интересом к своим историческим корням) учёные в России, Беларуси и Украине заново создают свою собственную историю. Иногда это даже приводит к созданию сказочной «folk-history». Так или иначе, это ведёт к появлению у каждой историографии «своего» средневековья: в России ― это история Новгородской республики и Московского княжества, в Беларуси — история Полоцкой земли и Великого Княжества Литовского; на Украине — история Киева и Галицко-Волынской державы Романовичей... При этом все исторические процессы рассматриваются лишь как предыстория современных политических реалий, прежде всего ― современных государств и наций! И при этом ниспровергается видение Древней Руси как целостного историко-культурного феномена. Владас ЛЮБАРТАС , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Восточные славяне — статья прочитана 111 раз Комментарии