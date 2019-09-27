В Кремле надеются, что до обнародования бесед Путина и Трампа не дойдет 🔊 Воспроизвести



В Кремле надеются, что в отношениях США и РФ дело не дойдет до обнародования разговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, как это было в случае с беседой американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь Путина Владимир Песков, сообщает



"В данном случае еще раз повторяю, что все эти публикации, все остальное - это исключительно внутреннее дело США, и мы не собираемся туда вмешиваться. Конечно, это практика достаточно необычная - такая публикация. Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф либо "секретно" либо "совершенно секретно" - это обычная мировая практика. И, как правило, конечно, обычно это не публикуется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении Кремля к подобным публикациям. В Кремле надеются, что в отношениях США и РФ дело не дойдет до обнародования разговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, как это было в случае с беседой американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь Путина Владимир Песков, сообщает РИА Новости "В данном случае еще раз повторяю, что все эти публикации, все остальное - это исключительно внутреннее дело США, и мы не собираемся туда вмешиваться. Конечно, это практика достаточно необычная - такая публикация. Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф либо "секретно" либо "совершенно секретно" - это обычная мировая практика. И, как правило, конечно, обычно это не публикуется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении Кремля к подобным публикациям. Он добавил, что, "в любом случае, с Украиной это было сделано по взаимному согласованию".



"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, мы (до этого - ред.) не дойдем", - добавил Песков, отвечая на вопрос, не опасается ли Кремль за конфиденциальность разговоров Путина с Трампом.



Пресс-секретарь президента РФ добавил, что пока к Кремлю никто не обращался с вопросом о согласии на публикацию таких переговоров.



Разговор Трампа и Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству, которое должно было передать детали в конгресс, но не стало.



В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.



Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает. РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал, политика Ключевые слова: Россия, Путин, ЕС, расследование, разговор, реакция, Трамп, Зеленский, Байден География: Россия — статья прочитана 111 раз Комментарии