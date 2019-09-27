Ночь полной луны спустилась на фестиваль Молодежь - за Союзное государство 🔊 Воспроизвести







Предпоследний вечер отдыха участников фестиваля "Молодежь - за Союзное государство-2019" назывался "Ночь полной луны".



Название вечера было выбрано не случайно, потому как всё в течение него отсылало то к настоящей лунной тематике, то к известному произведению "Мастер и Маргарита".



Довольно много в течение вечера было красного цвета. Так, при входе всех участников поили компотом красного цвета, первый танцевальный номер был в свете красных фонарей. Потом на экране показали свет луны и появился главный персонаж- то то рассказчик, не то сказочник, который заявил, что главный на этом вечере- он.



Довольно интересными были вопросы об известных парах (один из них был "Родители какой пары больше всех враждовали?", ответ был, разумеется, "Ромео и Джульетта"), а также различные танцевальных и других конкурсах. Танцевальные стили были принципиально разными. Коллективу, работающему в обычной жизни в одном стиле, предлагалось поучаствовать в другом. В частности, ансамблю "Коритэв-Камчатка", в обычной жизни исполняющему танцы коренных народов севера и им подобные, предлагались современные молодежные танцы. Весьма интересным также был и конкурс по поиску своей "второй половинки" с завязанными глазами, при этом шла одна половинка к другой на специфический звук. Название вечера было выбрано не случайно, потому как всё в течение него отсылало то к настоящей лунной тематике, то к известному произведению "Мастер и Маргарита".Довольно много в течение вечера было красного цвета. Так, при входе всех участников поили компотом красного цвета, первый танцевальный номер был в свете красных фонарей. Потом на экране показали свет луны и появился главный персонаж- то то рассказчик, не то сказочник, который заявил, что главный на этом вечере- он.Довольно интересными были вопросы об известных парах (один из них был "Родители какой пары больше всех враждовали?", ответ был, разумеется, "Ромео и Джульетта"), а также различные танцевальных и других конкурсах. Танцевальные стили были принципиально разными. Коллективу, работающему в обычной жизни в одном стиле, предлагалось поучаствовать в другом. В частности, ансамблю "Коритэв-Камчатка", в обычной жизни исполняющему танцы коренных народов севера и им подобные, предлагались современные молодежные танцы. Весьма интересным также был и конкурс по поиску своей "второй половинки" с завязанными глазами, при этом шла одна половинка к другой на специфический звук.



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В завершение вечера всех ждала дискотека. Герман НАПОЛЬСКИЙ , "Обзор" Категории: в России Ключевые слова: "Коритэв-Камчатка", "Ночь полной луны", "Молодежь - за Союзное государство-2019" География: Россия, Ростов-на-Дону — статья прочитана 134 раза Комментарии