Разговор Зеленского и Трампа: в Брюсселе удивлены и обижены? 🔊 Воспроизвести



В Брюсселе обсуждают стенограмму разговора Трампа и Зеленского и слова о том, что ЕС мало помогает Украине. Как повлияют высказывания украинского президента на отношения с Евросоюзом? Выясняла



В Вашингтоне стенограмма июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским вызвала политическое землетрясение. В Брюсселе же особое внимание привлек лишь один аспект. А именно, финансовая помощь Украине. Этот вопрос активно обсуждают в Еврокомиссии и Европарламенте после высказываний Владимира Зеленского. Во время разговора по телефону с Зеленским Трамп заявил, что США делают для Украины "гораздо больше, чем европейские страны". Зеленский согласился: "Хотя по логике Европейский Союз и должен быть нашим самым большим партнером, технически США для нас куда больший партнер, чем Евросоюз". В Брюсселе обсуждают стенограмму разговора Трампа и Зеленского и слова о том, что ЕС мало помогает Украине. Как повлияют высказывания украинского президента на отношения с Евросоюзом? Выясняла DW В Вашингтоне стенограмма июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским вызвала политическое землетрясение. В Брюсселе же особое внимание привлек лишь один аспект. А именно, финансовая помощь Украине. Этот вопрос активно обсуждают в Еврокомиссии и Европарламенте после высказываний Владимира Зеленского. Во время разговора по телефону с Зеленским Трамп заявил, что США делают для Украины "гораздо больше, чем европейские страны". Зеленский согласился: "Хотя по логике Европейский Союз и должен быть нашим самым большим партнером, технически США для нас куда больший партнер, чем Евросоюз". Разговор Трампа и Зеленского: как реагируют в Брюсселе



В Еврокомиссии эти высказывания президентов Украины и США расценили неоднозначно. "Поддержка Украины Евросоюзом - беспрецедентна. На протяжении этих пяти лет мы собрали для Украины самый большой портфель помощи в истории ЕС", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Карлос де Гордехуэла. "С 2014 года ЕС и европейские финансовые институции привлекли для поддержки процесса реформ в Украине пакет грантов и кредитов на сумму более чем 15 миллиардов евро", - говорится на официальной странице внешнеполитической службы ЕС.



Михаэль Галер



В Европарламенте депутаты не скрывали недовольства высказываниями Трампа и Зеленского относительно помощи ЕС Украине. "Я считаю несправедливым говорить, что европейцы или немцы ничего не делают. Наоборот, мы - те, кто в целом больше делает для поддержки Украины, нежели США", - заявил DW евродепутат от Европейской народной партии (ЕНП), немец Михаэль Галер (Michael Gahler).



С ним соглашается и его соотечественница, евродепутат от фракции "зеленых" Виола фон Крамон (Viola von Cramon), избранная первым заместителем председателя делегации Европарламента по ассоциации с Украиной: "ЕС не поддерживает ни одну другую страну такими большими суммами, как Украину. США столько не предоставляют, это ясно. И то, что Трамп это неправильно подает, тоже ясно - он врет постоянно".



Помощь ЕС Украине: стоит ли сравнивать цифры



Впрочем, цифры очень сложно сравнивать. В Еврокомиссии не спешат пояснять, что именно включает в себя финансовый пакет Украине на сумму 15 миллиардов евро. Гордехуэла лишь пообещал журналистам назвать все детали позже. В целом же известно, что в рамках макрофинансовой помощи ЕС выделил Украине 3,31 миллиарда евро кредитов. Почти столько же кредитной помощи - три миллиарда долларов - США предоставили Украине еще в 2014-16 годах. Источник DW в Еврокомиссии отметил, что еще более двух миллиардов евро - это гранты ЕС Украине. В то же время Вашингтон - бесспорный лидер в военной помощи Украине.



Владимир Зеленский и Дональд Трамп



Галер, являющийся постоянным докладчиком Европарламента по Украине, против того, чтобы сравнивать, кто больше помог украинцам. "Мы не должны позволять американской стороне говорить, что мы ничего не делаем... Но я не хочу это все подсчитывать. Украине нужна поддержка всех друзей", - считает он.



Не хочет сравнивать и литовский евродепутат от ЕНП Андрюс Кубилюс: "Я думаю, что Европа и Запад действительно имели возможность сделать намного больше на протяжении последних нескольких лет, чтобы помочь Украине".



Высказывания Зеленского многие в ЕС не комментируют



В телефонном разговоре с Трампом Зеленский критикует и канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel), и президента Франции Эмманюэля Макрона: "И я им говорил, что они делают недостаточно по вопросу санкций. Они не обеспечивают исполнение санкций. Не работают для Украины так, как им следовало бы". На эти и подобные высказывания в Еврокомиссии отказались реагировать, сославшись на политику не комментировать комментарии.



Евродепутаты реагируют на слова Зеленского по-разному. "Я могу понять президента Зеленского и украинцев в целом, которые хотели бы видеть намного больше политической поддержки Украины в этот сложный период", - отметил Кубилюс. Он признает, что и Германия, и Меркель сделали много, но указывает, что война в Донбассе и "агрессия" президента РФ Владимира Путина все еще продолжаются. "Так что если бы я был президентом Зеленским, я бы говорил очень похоже", - отмечает литовский евродепутат.



Виола фон Крамон



Виола фон Крамон указывает на то, что опубликована не точная стенограмма разговора, а резюме получасового звонка на пяти страницах. Как сообщали американские СМИ, президенты США обычно не делают аудиозаписи своих разговоров уже несколько десятилетий. Публикация сделана на основании того, что писали в своих заметках сотрудники Белого дома.



"Я против того, чтобы делать выводы на основании телефонного разговора, которого мы сами не слышали и резюме которого происходит из Овального кабинета... Господин Зеленский, возможно, в разговоре с Ангелой Меркель говорит то же самое про США", - допускает евродепутат.



Последствия для отношений Украины с ЕС



Евродепутаты не прогнозируют ухудшения отношений ЕС с Украиной после публикации стенограммы телефонного разговора двух президентов. "Я думаю, это будет без последствий", - говорит Галер и призывает не переоценивать эту беседу. "Я надеюсь, что европейцы достаточно разумны, чтобы комментарии Зеленского, сделанные в разговоре с Трампом, не имели серьезных последствий", - соглашается с ним Кубилюс.



По мнению Виолы фон Крамон, настоящий скандал не в том, что Зеленский говорил о Макроне или Меркель, а в том, что Трамп использует этот разговор в своей предвыборной борьбе. Для нее намного более важным, чем возможные слова Зеленского, является то, как он проводит реформы. "Важно, чтобы он проводил их демократически", - добавляет Крамон.



Стопроцентно "мой" генпрокурор



Разговор по телефону между двумя президентами состоялся еще до того, как Руслана Рябошапку назначили генпрокурором Украины. Трамп попросил Зеленского разузнать вместе с генеральным прокурором всё, что касается сына Байдена в Украине: "Байден хвастал, что прекратил преследование (его сына Хантера в Украине. - Ред.), так что, если вы можете заняться этим... ". Владимир Зеленский в ответ пообещал содействие, но после вступления в должность нового генпрокурора Украины: "Поскольку мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генпрокурор будет на 100 процентов моим человеком, моим кандидатом, который будет одобрен парламентом и начнет работу как прокурор в сентябре".



Эти слова евродепутат Михаэль Галер воспринял как то, что Рябошапка - кандидат Зеленского, а не как намерение президента Украины влиять на работу генпрокуратуры. "Как минимум, я на это надеюсь", - отмечает Галер. Андрюс Кубилюс же теперь видит важное задание для Рябошапки. "Новый генпрокурор пришел из команды Зеленского, тут тайны нет. Теперь он должен продемонстрировать, что он действительно независимый прокурор", - подчеркивает евродепутат. В Еврокомиссии эти высказывания президентов Украины и США расценили неоднозначно. "Поддержка Украины Евросоюзом - беспрецедентна. На протяжении этих пяти лет мы собрали для Украины самый большой портфель помощи в истории ЕС", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Карлос де Гордехуэла. "С 2014 года ЕС и европейские финансовые институции привлекли для поддержки процесса реформ в Украине пакет грантов и кредитов на сумму более чем 15 миллиардов евро", - говорится на официальной странице внешнеполитической службы ЕС.В Европарламенте депутаты не скрывали недовольства высказываниями Трампа и Зеленского относительно помощи ЕС Украине. "Я считаю несправедливым говорить, что европейцы или немцы ничего не делают. Наоборот, мы - те, кто в целом больше делает для поддержки Украины, нежели США", - заявил DW евродепутат от Европейской народной партии (ЕНП), немец Михаэль Галер (Michael Gahler).С ним соглашается и его соотечественница, евродепутат от фракции "зеленых" Виола фон Крамон (Viola von Cramon), избранная первым заместителем председателя делегации Европарламента по ассоциации с Украиной: "ЕС не поддерживает ни одну другую страну такими большими суммами, как Украину. США столько не предоставляют, это ясно. И то, что Трамп это неправильно подает, тоже ясно - он врет постоянно".Впрочем, цифры очень сложно сравнивать. В Еврокомиссии не спешат пояснять, что именно включает в себя финансовый пакет Украине на сумму 15 миллиардов евро. Гордехуэла лишь пообещал журналистам назвать все детали позже. В целом же известно, что в рамках макрофинансовой помощи ЕС выделил Украине 3,31 миллиарда евро кредитов. Почти столько же кредитной помощи - три миллиарда долларов - США предоставили Украине еще в 2014-16 годах. Источник DW в Еврокомиссии отметил, что еще более двух миллиардов евро - это гранты ЕС Украине. В то же время Вашингтон - бесспорный лидер в военной помощи Украине.Галер, являющийся постоянным докладчиком Европарламента по Украине, против того, чтобы сравнивать, кто больше помог украинцам. "Мы не должны позволять американской стороне говорить, что мы ничего не делаем... Но я не хочу это все подсчитывать. Украине нужна поддержка всех друзей", - считает он.Не хочет сравнивать и литовский евродепутат от ЕНП Андрюс Кубилюс: "Я думаю, что Европа и Запад действительно имели возможность сделать намного больше на протяжении последних нескольких лет, чтобы помочь Украине".В телефонном разговоре с Трампом Зеленский критикует и канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel), и президента Франции Эмманюэля Макрона: "И я им говорил, что они делают недостаточно по вопросу санкций. Они не обеспечивают исполнение санкций. Не работают для Украины так, как им следовало бы". На эти и подобные высказывания в Еврокомиссии отказались реагировать, сославшись на политику не комментировать комментарии.Евродепутаты реагируют на слова Зеленского по-разному. "Я могу понять президента Зеленского и украинцев в целом, которые хотели бы видеть намного больше политической поддержки Украины в этот сложный период", - отметил Кубилюс. Он признает, что и Германия, и Меркель сделали много, но указывает, что война в Донбассе и "агрессия" президента РФ Владимира Путина все еще продолжаются. "Так что если бы я был президентом Зеленским, я бы говорил очень похоже", - отмечает литовский евродепутат.Виола фон Крамон указывает на то, что опубликована не точная стенограмма разговора, а резюме получасового звонка на пяти страницах. Как сообщали американские СМИ, президенты США обычно не делают аудиозаписи своих разговоров уже несколько десятилетий. Публикация сделана на основании того, что писали в своих заметках сотрудники Белого дома."Я против того, чтобы делать выводы на основании телефонного разговора, которого мы сами не слышали и резюме которого происходит из Овального кабинета... Господин Зеленский, возможно, в разговоре с Ангелой Меркель говорит то же самое про США", - допускает евродепутат.Евродепутаты не прогнозируют ухудшения отношений ЕС с Украиной после публикации стенограммы телефонного разговора двух президентов. "Я думаю, это будет без последствий", - говорит Галер и призывает не переоценивать эту беседу. "Я надеюсь, что европейцы достаточно разумны, чтобы комментарии Зеленского, сделанные в разговоре с Трампом, не имели серьезных последствий", - соглашается с ним Кубилюс.По мнению Виолы фон Крамон, настоящий скандал не в том, что Зеленский говорил о Макроне или Меркель, а в том, что Трамп использует этот разговор в своей предвыборной борьбе. Для нее намного более важным, чем возможные слова Зеленского, является то, как он проводит реформы. "Важно, чтобы он проводил их демократически", - добавляет Крамон.Разговор по телефону между двумя президентами состоялся еще до того, как Руслана Рябошапку назначили генпрокурором Украины. Трамп попросил Зеленского разузнать вместе с генеральным прокурором всё, что касается сына Байдена в Украине: "Байден хвастал, что прекратил преследование (его сына Хантера в Украине. - Ред.), так что, если вы можете заняться этим... ". Владимир Зеленский в ответ пообещал содействие, но после вступления в должность нового генпрокурора Украины: "Поскольку мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генпрокурор будет на 100 процентов моим человеком, моим кандидатом, который будет одобрен парламентом и начнет работу как прокурор в сентябре".Эти слова евродепутат Михаэль Галер воспринял как то, что Рябошапка - кандидат Зеленского, а не как намерение президента Украины влиять на работу генпрокуратуры. "Как минимум, я на это надеюсь", - отмечает Галер. Андрюс Кубилюс же теперь видит важное задание для Рябошапки. "Новый генпрокурор пришел из команды Зеленского, тут тайны нет. Теперь он должен продемонстрировать, что он действительно независимый прокурор", - подчеркивает евродепутат. dw.com Категории: политика, чп и криминал, в мире Ключевые слова: ЕС, расследование, разговор, реакция, Трамп, Зеленский, Байден — статья прочитана 113 раз Комментарии