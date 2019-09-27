Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В сентябре, по предварительным оценкам, месячная инфляция в Литве, рассчитанная на основе Гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) с другими странами Европейского союза, составила 0,9%.



По предварительным данным, гармонизированная годовая инфляция (в сентябре по сравнению с сентябрем 2018 года) составила 2%, сообщает Департамент статистики страны.



В августе в Литве зафиксирована гармонизированная месячная дефляция 0,4%, скорректированная годовая инфляция составила 2,5%.



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Розничный товарооборот в Литве, за исключением продажи и ремонта автомобилей, а также предприятий общественного питания и напитков, за восемь месяцев года составил 7,884 млрд евро (без НДС) - на 6,1% больше (в постоянных ценах), чем в январе-августе 2018 года. В сентябре, по предварительным оценкам, месячная инфляция в Литве, рассчитанная на основе Гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) с другими странами Европейского союза, составила 0,9%.По предварительным данным, гармонизированная годовая инфляция (в сентябре по сравнению с сентябрем 2018 года) составила 2%, сообщает Департамент статистики страны.В августе в Литве зафиксирована гармонизированная месячная дефляция 0,4%, скорректированная годовая инфляция составила 2,5%.* * *Розничный товарооборот в Литве, за исключением продажи и ремонта автомобилей, а также предприятий общественного питания и напитков, за восемь месяцев года составил 7,884 млрд евро (без НДС) - на 6,1% больше (в постоянных ценах), чем в январе-августе 2018 года. Оборот предприятий общественного питания и напитков в этом году достиг 550,639 млн евро, и в постоянных ценах был на 4,6% выше, чем в январе-июле прошлого года, сообщает Департамент статистики Литвы.



Оборот предприятий розничной торговли продуктами питания, алкоголем и табаком увеличился на 2,8% до 3,216 млрд евро, предприятий торговли непродовольственными товарами - на 9,5% до 2,915 млрд евро, предприятий розничной торговли автомобильным топливом - на 6,5% до 1,753 млрд евро.



Оборот оптовой и розничной торговли и ремонта моторных транспортных средств и мотоциклов за восемь месяцев составил 2,866 млрд евро.



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Служба занятости сообщает, что спрос на строителей в стране превышает предложение, поскольку работодатели регистрируют больше вакансий, чем имеется ищущих работу.



В первой половине 2019 года работодатели в строительном секторе зарегистрировали 11,1 тыс. предложений о работе - это на 7,5% больше зарегистрированных вакансий в строительном секторе, чем ищущих такую работу.



В первом полугодии этого года 6,8 тыс. ищущих работу лиц были заняты в строительном секторе, т.е. на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего людей было занято на предприятиях строительства зданий и инженерных сооружений.



На рынке труда больше всего не хватает строителей-монтажников, каменщиков, штукатуров, рабочих-изолировщиков, водопроводчиков и трубоукладчиков, сварщиков и электриков. Однако ситуация значительно варьируется между муниципалитетами, в т.ч. и по профессиям. Больше всего не хватает строителей в Клайпеде, Каунасе, Шяуляй и Электренай.



В строительном секторе работодатели планируют в 2019–2020 годы создать 4,8 тыс. новых рабочих мест. Прогнозируется, что в 2020 году в строительном секторе будет задействовано на 17,5% больше рабочих, чем в этом году.



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Ожидается, что в Клайпедский терминал СПГ в пятницу из Норвегии прибудет новая крупная партия сжиженного природного газа (СПГ). Согласно графику оператора терминала Klaipedos nafta, это последняя партия в нынешнем газовом году.



Оператор сообщил BNS, что судно Arctic Princess около 138 тыс. кубометров СПГ.



Согласно сообщениям порталов myshiptracking.com и toiletelfinder.com, газоввоз прибыл из порта Мелкой, где расположен завод СПГ Equinor. В настоящее время судно стоит у берегов Литвы.



Терминал в этом газовом году, который заканчивается 30 сентября, используется 4 компаниями: производителем удобрений Achema, Ignitis, дочерним предприятием государственной группы Ignitis grupe, а также фирмой Imlitex, входящей в группу торговли сырьевыми материалами Imlitex Holdings, эстонским энергетическим концерном Eesti Энергия. Для последнего получателя первый груз прибыл на терминал во вторник.



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Немецкая lonity GmbH, созданная производителями автомобилей BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Co., Volkswagen Group и Porsche AG, ещё в этом году начнёт установку трёх первых сверхмощных станций зарядки электромобилей на автозаправочных станциях Circle K в Литве, сообщает деловое издание Verslo zinios.



Ян Хауген-Иле, глава компании для Северной Европы, заявил газете, что одна или две первые установки lonity в Литве будут построены этой осенью, но придётся ждать не менее "полугода", пока они будут подключены к сети, а посему предоставление услуг намечено на конец 2020 года.



Для проведения технического обслуживания и ремонта установок ещё не был выбран ни один подрядчик.



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В Каунасе в четверг было официально открыто подразделение швейцарской компании по разработке решений автоматизации Mikron Group - Mikron Kaunas.



С момента своего основания в компании работают 15 человек, но ожидается, что в ближайшие несколько лет в ней будет занято до 50 специалистов, говорится в сообщении Mikron.



"Мы приняли решение обосноваться в Литве в начале этого года, и уже в июне в Каунасе выпустили первый модуль автоматизации. Сегодня мы объявляем об официальном открытии завода. Мы уже работаем на полную мощность и ищем новых членов команды", - заявил Кристоф Шелцке, глава Mikron Kaunas.



Компания обещает поиск высококвалифицированных инженеров широкого спектра, техников и операторов металлообрабатывающих станков.



Mikron располагается в помещениях площадью 1300 кв. метров из которых 900 кв. метров предназначены под производство, остальные 400 - для выполнения инженерных и административных функций.



Разработанные компанией системы автоматизации помогают выполнять чрезвычайно точные и производительные производственные процессы. В группе работает более 1,3 тыс. человек, её подразделения имеются в Германии, Сингапуре, Китае и США.



Акции Mikron котируются на швейцарской фондовой бирже SIX Swiss. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 63 раза Комментарии