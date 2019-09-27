В окружном Доме офицеров в Ростове-на-Дону прошел концерт фестиваля Молодежь - за Союзное государство

26 сентября в рамках фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" состоялся концерт его участников в окружном Доме офицеров Южного военного округа в городе Ростове-на-Дону.
Открыла концерт песня "За новый горизонт" - одна из тех, которая отмечена на фестивальном сайте в качестве общефестивальных, на сцену вышел ансамбль "Арабеск", который вместе с певицей Ольгой Мельниковой настроил зрителей на классический лад с композицией "Гляжу в озера синие".
Следом на сцену поднялся коллектив из Челябинска - ансамбль "Ералаш", который всех перестроил на игривый лад. Гвоздем номера стали ...скамейки. Ребята весело и задорно с ними обращались, то съезжая с них, то строя какие-то фигуры.
Белорусский коллектив "Ляльки корпорейшн", исполняя песню "Сердце белоруса", заставил всех танцевать.
В свою очередь, прошлогодний победитель фестиваля «Молодежь - за Союзное государство», обладатель третьей премии конкурса молодых исполнителей Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске-2019" Иван Дятлов, исполняя песню "Я тебя рисую", также никого не оставил равнодушным.
В нынешнем году фестиваль "Молодежь - за Союзное государство", напомним, проходит с 23 по 27 сентября.
Фото автора:
В свою очередь, прошлогодний победитель фестиваля «Молодежь - за Союзное государство», обладатель третьей премии конкурса молодых исполнителей Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске-2019" Иван Дятлов, исполняя песню "Я тебя рисую", также никого не оставил равнодушным.
В нынешнем году фестиваль "Молодежь - за Союзное государство", напомним, проходит с 23 по 27 сентября.
Фото автора: