В окружном Доме офицеров в Ростове-на-Дону прошел концерт фестиваля Молодежь - за Союзное государство 🔊 Воспроизвести Фото: festival.belrus.ru







26 сентября в рамках фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" состоялся концерт его участников в окружном Доме офицеров Южного военного округа в городе Ростове-на-Дону.



Открыла концерт песня "За новый горизонт" - одна из тех, которая отмечена на фестивальном сайте в качестве общефестивальных, на сцену вышел ансамбль "Арабеск", который вместе с певицей Ольгой Мельниковой настроил зрителей на классический лад с композицией "Гляжу в озера синие".



Следом на сцену поднялся коллектив из Челябинска - ансамбль "Ералаш", который всех перестроил на игривый лад. Гвоздем номера стали ...скамейки. Ребята весело и задорно с ними обращались, то съезжая с них, то строя какие-то фигуры. Открыла концерт песня "За новый горизонт" - одна из тех, которая отмечена на фестивальном сайте в качестве общефестивальных, на сцену вышел ансамбль "Арабеск", который вместе с певицей Ольгой Мельниковой настроил зрителей на классический лад с композицией "Гляжу в озера синие".Следом на сцену поднялся коллектив из Челябинска - ансамбль "Ералаш", который всех перестроил на игривый лад. Гвоздем номера стали ...скамейки. Ребята весело и задорно с ними обращались, то съезжая с них, то строя какие-то фигуры.



В свою очередь, прошлогодний победитель фестиваля «Молодежь - за Союзное государство», обладатель третьей премии конкурса молодых исполнителей Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске-2019" Иван Дятлов, исполняя песню "Я тебя рисую", также никого не оставил равнодушным.



В нынешнем году фестиваль "Молодежь - за Союзное государство", напомним, проходит с 23 по 27 сентября.



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Белорусский коллектив "Ляльки корпорейшн", исполняя песню "Сердце белоруса", заставил всех танцевать.В свою очередь, прошлогодний победитель фестиваля «Молодежь - за Союзное государство», обладатель третьей премии конкурса молодых исполнителей Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске-2019" Иван Дятлов, исполняя песню "Я тебя рисую", также никого не оставил равнодушным.В нынешнем году фестиваль "Молодежь - за Союзное государство", напомним, проходит с 23 по 27 сентября. Герман НАПОЛЬСКИЙ , "Обзор" Категории: культура, в России Ключевые слова: фестиваль, "Молодежь - за Союзное государство" — статья прочитана 42 раза Комментарии