Государство поддержит учёбу в Литве четырёх украинцев из зоны военных действий 🔊 Воспроизвести



Литва профинансирует обучение четырёх украинцев прибывших из зоны военных действий в Луганской и Донецкой областей, в высших учебных заведениях страны, сообщили в пятницу в Министерстве образования, науки и спорта.



Министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс подписал приказ об оказании поддержки первого цикла и комплексного обучения этих лиц.



В соответствии с утверждённым Минобразования порядком, право на получение материальной поддержки на обучение каждый год имеют до 15 украинских студентов, которые получили среднее образование в Литве.



Пострадавшие от войны в Украине дети в соответствии с Постановлением правительства о выделении средств и гуманитарной помощи Украине принимаются в Литву для обучения с 2014 года.



Каждый год 15 студентов из зоны военных действий в Луганской и Донецкой областях приезжают на учёбу в Вильнюсский литовский дом. Литва финансирует расходы на образование и проживание этих детей.



С 2014 года в Вильнюсском литовском доме обучаются пять классов учеников. Литва профинансирует обучение четырёх украинцев прибывших из зоны военных действий в Луганской и Донецкой областей, в высших учебных заведениях страны, сообщили в пятницу в Министерстве образования, науки и спорта.Министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс подписал приказ об оказании поддержки первого цикла и комплексного обучения этих лиц.В соответствии с утверждённым Минобразования порядком, право на получение материальной поддержки на обучение каждый год имеют до 15 украинских студентов, которые получили среднее образование в Литве.Пострадавшие от войны в Украине дети в соответствии с Постановлением правительства о выделении средств и гуманитарной помощи Украине принимаются в Литву для обучения с 2014 года.Каждый год 15 студентов из зоны военных действий в Луганской и Донецкой областях приезжают на учёбу в Вильнюсский литовский дом. Литва финансирует расходы на образование и проживание этих детей.С 2014 года в Вильнюсском литовском доме обучаются пять классов учеников. BNS Категории: политика, общество, образование Ключевые слова: дети, обучение, украинцы, господдержка География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии