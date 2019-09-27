Пост спикера Сейма предложили В.Чмилите-Нильсен. Она отказалась 🔊 Воспроизвести © Flickr/ Lietuvos Respublikos Seimas



В четверг лидер правящего Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис подтвердил, что предложил лидеру Движения либералов Виктории Чмилите-Нильсен принять участие в выборах спикера Сейма и заявил ей о поддержке своей фракции.



Р.Карбаускис сказал, что сделал такое предложение, ценя её компетенцию.



"Я предложил ей принять участие в выборах спикера Сейма", - сказал Р.Карбаускис BNS в четверг вечером.



"Я сказал ей, что она получит большую поддержку нашей фракции и, возможно, других фракций. Она - очень яркий потенциальный кандидат и, безусловно, могла бы стать отличным спикером Сейма", - добавил он.



Р.Карбаускис сказал, что В.Чмилите-Нильсен получила бы поддержку, даже если бы либералы не присоединились к правящему большинству. В четверг лидер правящего Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис подтвердил, что предложил лидеру Движения либералов Виктории Чмилите-Нильсен принять участие в выборах спикера Сейма и заявил ей о поддержке своей фракции.Р.Карбаускис сказал, что сделал такое предложение, ценя её компетенцию."Я предложил ей принять участие в выборах спикера Сейма", - сказал Р.Карбаускис BNS в четверг вечером."Я сказал ей, что она получит большую поддержку нашей фракции и, возможно, других фракций. Она - очень яркий потенциальный кандидат и, безусловно, могла бы стать отличным спикером Сейма", - добавил он.Р.Карбаускис сказал, что В.Чмилите-Нильсен получила бы поддержку, даже если бы либералы не присоединились к правящему большинству. "Я никогда не стал бы говорить с лидером фракции и партии Движения либералов, если бы это не была В.Чмилите. Я смотрю на неё как на личность, достойную уважения личность", - сказал Р.Карбаускис.



В.Чмилите-Нильсен сообщила BNS, что Карбаускис обещал поддержать её кандидатуру на пост спикера Сейма на встрече во вторник, которую состоялась по его инициативе.



По словам Чмилите-Нильсен, она отклонила это предложение, поскольку не хотела, чтобы фракция стала инструментом для решения проблем правящих властей.



"Позиции или высокие позиции в Сейме второстепенны и это не мой приоритет. Вот почему, посоветовавшись с членами нашей фракции, я решила отказаться от предложенной мне позиции спикера Сейма", - сказала лидер либералов.



Р.Карбаускис неоднократно призывал спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса уйти в отставку с тем, чтобы его пост перешёл к представителю Социал-демократической рабочей партии Литвы, однако глава парламента не соглашается добровольно уйти в отставку.



В этом месяце Пранцкетис вышел из Союза крестьян и "зелёных" Литвы.



Председатель Сейма избирается тайным голосованием. BNS Категории: здоровье, общество Ключевые слова: сейм, отставка, Спикер, Карбаускис География: Литва — статья прочитана 147 раз Комментарии