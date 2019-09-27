В Вильнюсе от здания Сейма до Дома правительства пройдут маршем климатические активисты 🔊 Воспроизвести



В Вильнюсе в пятницу вечером от здания Сейма до Дома правительства пройдёт марш, участники которого ратуют за более активные действия по борьбе с изменением климата.



Климатические активисты призывают политиков и бизнесменов сократить выбросы газов, создающих "парниковый эффект" и принимать решения, основываясь на последних научных исследованиях.



Шествие в Вильнюсе начнётся в 17 час., оно является частью проходящих во всём мире протестов против глобального потепления.



Около 200 демонстрантов приняли участие в аналогичной демонстрации в литовской столице неделю назад.



Глобальное движение "Пятница для будущего» было вдохновлено Гретой Тунберг, подростком из Швеции.



В этом году правительство Литвы приняло решение присоединиться к инициативе других европейских стран по установлению цели перехода к климатически нейтральной экономике к 2050 году.



Для достижения этих целей обещают инвестировать в альтернативы ископаемому топливу, в технологии улавливания и хранения двуокиси углерода, а также в поощрение потребителей менять свои привычки. В Вильнюсе в пятницу вечером от здания Сейма до Дома правительства пройдёт марш, участники которого ратуют за более активные действия по борьбе с изменением климата.Климатические активисты призывают политиков и бизнесменов сократить выбросы газов, создающих "парниковый эффект" и принимать решения, основываясь на последних научных исследованиях.Шествие в Вильнюсе начнётся в 17 час., оно является частью проходящих во всём мире протестов против глобального потепления.Около 200 демонстрантов приняли участие в аналогичной демонстрации в литовской столице неделю назад.Глобальное движение "Пятница для будущего» было вдохновлено Гретой Тунберг, подростком из Швеции.В этом году правительство Литвы приняло решение присоединиться к инициативе других европейских стран по установлению цели перехода к климатически нейтральной экономике к 2050 году.Для достижения этих целей обещают инвестировать в альтернативы ископаемому топливу, в технологии улавливания и хранения двуокиси углерода, а также в поощрение потребителей менять свои привычки. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: климат, молодежь, протесты, Грета Тунберг География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 68 раз Комментарии