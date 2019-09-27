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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Вильнюсе от здания Сейма до Дома правительства пройдут маршем климатические активисты
В Вильнюсе в пятницу вечером от здания Сейма до Дома правительства пройдёт марш, участники которого ратуют за более активные действия по борьбе с изменением климата.
Климатические активисты призывают политиков и бизнесменов сократить выбросы газов, создающих "парниковый эффект" и принимать решения, основываясь на последних научных исследованиях.
Шествие в Вильнюсе начнётся в 17 час., оно является частью проходящих во всём мире протестов против глобального потепления.
Около 200 демонстрантов приняли участие в аналогичной демонстрации в литовской столице неделю назад.
Глобальное движение "Пятница для будущего» было вдохновлено Гретой Тунберг, подростком из Швеции.
В этом году правительство Литвы приняло решение присоединиться к инициативе других европейских стран по установлению цели перехода к климатически нейтральной экономике к 2050 году.
Для достижения этих целей обещают инвестировать в альтернативы ископаемому топливу, в технологии улавливания и хранения двуокиси углерода, а также в поощрение потребителей менять свои привычки.
Ключевые слова: климат, молодежь, протесты, Грета Тунберг
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