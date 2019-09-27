Президент Науседа обещает начать поиск останков легендарного партизана Й.Лукши 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа



Президент Гитанас Науседа обещает инициировать поиск останков легендарного литовского партизана Юозаса Лукши - Даумантаса.



Об этом глава государства сообщил агентству BNS после встречи с проживающей в Нью-Йорке вдовой партизана Нийоле Браженайте-Лукшене-Паронетто.



"После выяснения различных перипетий, связанных не только с обстоятельствами гибели её мужа, но и с поиском его останков, появились мотивы искать и найти эти останки", - сказал президент BNS по телефону из Нью-Йорка.



Г.Науседа сказал, что слышал от родственников Лукши, будто останки могут быть зарыты в пригороде Каунаса Марвяле, хотя есть доказательства обратного, что советский агент, партизанский предатель Юозас Маркулис, показал, что эти останки могли быть переданы студентам в анатомических целях. Президент Гитанас Науседа обещает инициировать поиск останков легендарного литовского партизана Юозаса Лукши - Даумантаса.Об этом глава государства сообщил агентству BNS после встречи с проживающей в Нью-Йорке вдовой партизана Нийоле Браженайте-Лукшене-Паронетто."После выяснения различных перипетий, связанных не только с обстоятельствами гибели её мужа, но и с поиском его останков, появились мотивы искать и найти эти останки", - сказал президент BNS по телефону из Нью-Йорка.Г.Науседа сказал, что слышал от родственников Лукши, будто останки могут быть зарыты в пригороде Каунаса Марвяле, хотя есть доказательства обратного, что советский агент, партизанский предатель Юозас Маркулис, показал, что эти останки могли быть переданы студентам в анатомических целях. "Поскольку уверенности или определённости нет, в первую очередь необходимо исследовать ту площадь, где могут быть останки, но делать это компетентно с помощью историков. Я, конечно, не поленюсь по возвращении домой запустить этот механизм", - сказал президент BNS.



После войны Й.Лукша стал одним из литовских партизанских командиров и активно действовал, чтобы объединить борцов за свободу страны. Во время своего партизанства он неоднократно вырывался за границу, чтобы донести до Запада весть о борющейся Литве.



Й.Лукша и Н.Браженайте поженились в Париже в 1950 году, когда партизан тайно обучался во французской разведке. Через пару месяцев Лукша вернулся в оккупированную Литву, чтобы продолжить борьбу за свободу страны.



Й.Лукша был убит в сентябре 1951 года, попав в засаду во время перестрелки в районе Гарлява близ Каунаса.



Позже, в 1960-х годах, Н.Браженайте уехала в Соединённые Штаты, где работала в различных больницах и участвовала в деятельности эмигрантов из Литвы.



Президент Г.Науседа назвал легендарного партизана Й.Лукшу примером преданности своей родине.



"Й.Лукша - безмерно преданный своей стране человек, который вернулся в Литву из Европы, где он поднял всё дело о Литве и объяснил, что происходит в Литве за железным занавесом", - сказал президент.



"Он обладал мужской смелостью и бесконечной решимостью вернуться в Литву, возможно, он чувствовал, что не сможет покинуть страну в следующий раз, даже если у него и были планы снова посетить Европу", - отметил Г.Науседа.



"Просто невозможно не восхищаться патриотизмом этого человека. Возможно, ему было бы легко остаться со своей молодой женой на Западе и прожить там свою жизнь, но он этого не сделал", - подчеркнул президент.



Г.Науседа считает, что подвиги литовских партизан должны стать вдохновением для молодого поколения Литвы.



"Есть множество таких людей, которые являются истинными, без фальши, патриотами Литвы, и мы были бы преступниками, если бы не подняли этих людей очень высоко и не показали нашей молодежи, что на них можно равняться", - сказал президент.



Партизанская война в Литве началась после того как Советская армия во второй раз оккупировала Прибалтику летом 1944 года, вытеснив из неё нацистских оккупантов. Тогда сразу же начались советские репрессии, террор, мобилизация в Советскую армию.



Партизанские отряды начали формироваться в Литве в конце лета 1944 года. Партизаны носили литовскую военную форму, в основном это были молодые люди, дети крестьян, мало,- или безземельные, в отрядах велась военная подготовка.



В 1944-1946 годах сформировались крупные партизанские отряды, насчитывавшие до ста бойцов. Около 30 тыс. мужчин активно действовали почти на всей территории Литвы, кроме городов. Они вступали в бой с частями НКВД, препятствовали проведению выборов оккупационных властей, обстреливали избирательные участки и боролись против насильственного создания колхозов.



Партизанские военно-полевые суды выносили приговоры и наказывали тех, кто проводил ссылки, советских чиновников и шпионов. После того как Советы заблокировали Литву от свободного информационного мира, в округах были созданы отделы печати и информации, и на протяжении всей партизанской войны издавалось около 80 названий периодических изданий.



Из всех трех балтийских государств сопротивление в Литве было самым сильным, здесь наивно верили Западу, что коммунистическое правление не продлится долго и что Соединённые Штаты и Великобритания выполнят обещание Атлантической хартии о возвращении независимости лишившимся её во время войны странам.



На втором этапе в 1946-1948 годы, потеряв в боях около 10 тыс. человек, партизаны сформировали меньшие отряды, создали бункеры и перешли на обычную партизанскую тактику. Партизанам удалось создать централизованные структуры, но они вскоре были уничтожены.



16 февраля 1949 года партизаны обнародовали декларацию, которая предусматривала восстановление Литовского государства и демократических принципов его управления.



В Литве для борьбы с партизанами было привлечено большое количество военнослужащих НКВД, которых в Литве называли "ястребками", а по-литовски - "стрибасами". Репрессивные структуры депортировали партизанские семьи в Сибирь, а полуголые тела партизан бросали на центральных площадях местечек и деревень.



Организованная вооружённая борьба в Литве закончилась весной 1953 года.



После восстановления независимости Литвы память о партизанах стала увековечиваться. В прошлом году один из партизанских лидеров Адольфас Раманаускас - Ванагас был торжественно перезахоронен в Литве. Его останки были обнаружены на Сиротском кладбище вильнюсского района Антакальнис. BNS Категории: политика, общество, история Ключевые слова: партизаны, президент, останки, обещание География: Литва — статья прочитана 122 раза Комментарии