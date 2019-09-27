The Wall Street Journal США : импичмент — это то, чего хочет Владимир Путин 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Никольский



В статье, подписанной 18 республиканцами из конгресса, говорится, что Трамп ни в чем не виноват, а «укрогейт» выгоден Путину. Он так разобщает граждан США. Что ж, «американский межпартийный балаган» и вправду разделяет американцев. Но начали они его сами и речь в нем идет об оружии для противников России.



Поддержка со стороны США Украине всегда носила двухпартийный характер. Россия стремится ослабить эту поддержку и разобщить американцев.



Эту статью подписал влиятельный член палаты представителей республиканец из Техаса Майкл Маккаул (Michael McCaul), входящий в состав комитета по иностранных делам и еще 18 республиканцев из состава этого комитета. Демократы из палаты представителей заявили, что попытаются подвергнуть президента Трампа импичменту из-за телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. До появления подробностей этого разговора демократы ложно обвиняли Трампа в том, что он заблокировал военную помощь Украине, поставив Зеленскому условие провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена. Действуя совершенно открыто, Трамп предложил представить в конгресс все имеющие отношение к делу документы и прочую информацию.



Еще до того, как документы поступили в нашу палату, спикер Нэнси Пелоси по собственной инициативе заявила, что президент совершил «особо тяжкое преступление и судебно наказуемый поступок». Эта тенденциозная атака на президента может иметь далеко идущие последствия для внешней политики и подорвать веру мировых лидеров в то, что с американскими президентами они могут говорить свободно и откровенно.



Президенты всегда получают гарантию того, что с другими мировыми лидерами они могут разговаривать приватно. Джордж Вашингтон отверг требования палаты представителей представить ей содержание своих зарубежных переговоров, сказав, что это «создаст опасный прецедент». Вашингтон понимал, что «характер зарубежных переговоров требует осторожности, и что их успех часто зависит от секретности».



Опубликованная вчера с согласия Зеленского стенограмма недвусмысленно показывает, что никакой услуги за услугу не было. Трамп ни разу не упомянул военную помощь и не сказал, что он приостановит финансирование до тех пор, пока не будут расследованы обвинения в адрес Хантера Байдена.



Спровоцированный демократами кризис охватил весь конгресс. И больше всех этим доволен Владимир Путин.



Намеренно или нет, но демократы действуют точно по схеме российского президента. Его цель, как до выборов 2016 года, так и сейчас, состоит в том, чтобы настроить американцев друг против друга и подорвать доверие к нашему демократическому процессу. Мир, который должен сфокусировать внимание на незаконной аннексии Крыма по указанию Путина и на продолжающейся агрессии на территории Украины, вместо этого зациклился на американском межпартийном балагане.



С тех пор как народ Украины в 2014 году вышел на улицы, чтобы свергнуть пророссийского президента, поддержку этой стране оказывают обе партии. Республиканцы и демократы вместе работают в конгрессе, чтобы оказать Украине остро необходимую военную и гуманитарную помощь, а также защитить ее будущее как свободной и демократической страны, не подверженной влиянию России.



Председатель нашего комитета, член палаты представителей из Нью-Йорка Элиот Энгель (Eliot Engel) всегда говорил, что внутренняя политика останавливается у края воды, и его работа в комитете является тому подтверждением. Мы искренне надеемся, что госпожа Пелоси не станет втягивать наш комитет в межпартийную склоку, вышедшую на мировую сцену. Такие действия помешают нам осуществлять эффективный надзор за внешней политикой. Мы должны сосредоточиться на противодействии пагубному влиянию Путина во всем мире, на борьбе с российским вмешательством в выборы 2020 года в США и на оказании помощи нашему партнеру Украине в защите от российской агрессии.



Кроме Маккаула статью подписали члены палаты представителей Крис Смит (Chris Smith), Стив Шэбот (Steve Chabot), Джо Уилсон (Joe Wilson), Скотт Перри (Scott Perry), Тед Йохо (Ted Yoho), Ли Зелдин (Lee Zeldin), Джим Сенсенбреннер (Jim Sensenbrenner), Энн Вагнер (Ann Wagner), Брайан Маст (Brian Mast), Фрэнсис Руни (Francis Rooney), Джон Кертис (John Curtis), Кен Бак (Ken Buck), Рон Райт (Ron Wright), Гай Решенталер (Guy Reschenthaler), Тим Берчетт (Tim Burchett), Грег Пенс (Greg Pence), Стив Уоткинс (Steve Watkins) и Майкл Гест (Michael Guest). inosmi.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Зеленский, Путин, Трамп, импичмент — статья прочитана 132 раза Комментарии