Загрузка... Империя ломаных камней: ученые раскрыли тайну Мачу-Пикчу 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Мачу-Пикчу считается одним из величайших архитектурных достижений человечества



Древняя цитадель исчезнувшей империи инков, город Мачу-Пикчу, расположен на высокогорном плато. Команда бразильских геологов выяснила, почему город был построен на высоте 2450 метров над уровнем моря и благодаря чему он так хорошо сохранился, сообщает



Архитектура Мачу-Пикчу долгое время озадачивала исследователей. Сооружения в городе построены из камней, но без бетона или каких-то других скрепляющих растворов. Камни древних зданий настолько плотно подогнаны друг к другу, что скрепляющий раствор не нужен. Древняя цитадель исчезнувшей империи инков, город Мачу-Пикчу, расположен на высокогорном плато. Команда бразильских геологов выяснила, почему город был построен на высоте 2450 метров над уровнем моря и благодаря чему он так хорошо сохранился, сообщает ВВС Архитектура Мачу-Пикчу долгое время озадачивала исследователей. Сооружения в городе построены из камней, но без бетона или каких-то других скрепляющих растворов. Камни древних зданий настолько плотно подогнаны друг к другу, что скрепляющий раствор не нужен.



Но оказалось, что расположение города, наоборот, помогло в его строительстве.



Слабый камень



"Расположение Мачу-Пикчу - не случайность, - говорит геолог Руальдо Менегат из Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул в Бразилии. - Было бы невозможно построить такие сооружения высоко в горах, если бы в скале, на которой стоит город, не было разломов".



Проанализировав спутниковые снимки и данные, собранные в древнем городе, ученые составили карту этих разломов. Мачу-Пикчу был построен на месте, где пересекаются несколько тектонических разломов.



GETTY IMAGES Image caption Камни, использовавшиеся в строительстве. были очень хорошо подогнаны друг к другу



Две крупные трещины длиной более 100 км идут с северо-востока на юго-запад и с северо-запада на юго-восток. На их пересечении стоит Мачу-Пикчу.



Землетрясения в регионе ослабляли горную породу, и древним каменотесам благодаря этому было легче вырезать камни нужной формы. Ослабленный камень не требовал долгой обработки, утверждает бразильский геолог.



Планировка древнего города отражает структуру тектонических разломов под ним, говорит исследователь. Здания и лестницы выстроены так, что улицы идут параллельно разломам.



Более того, геолог утверждает, что другие поселения инков - Ольянтайтамбо, Писак и Куско, строились по тем же принципам. "Каждое из этих поселений идеально отражает основные направления геологических разломов в районе", - говорит Менегат.



"На примере Мачу-Пикчу мы видим, что цивилизация инков была империей ломаных камней", - говорит исследователь.



Водопровод и канализация



Помимо стройматериалов, тектонические разломы помогали инкам собирать воду. Талая и дождевая вода стремилась вниз, в долину, вдоль разломов, и Инки всегда знали, где ее можно собрать.



GETTY IMAGES Image caption Местоположение города было выбрано отнюдь не случайно, утверждают ученые



В то же время расположение города высоко в горах спасало его от лавин и селей, частых в этой высокогорной местности, говорит бразильский геолог.



Еще один опасный климатический фактор - проливные дожди. Разломы спасали город от затопления.



"Примерно две трети работы по строительству крепости были связаны с прокладкой подземной канализации, - говорит Менегат. - Благодаря разломам строить ее было проще. Они также объясняют, почему город так хорошо сохранился", - говорит ученый. Строить каменный город на высокогорном плато - на первый взгляд странное решение, ведь строителям пришлось тащить камни в гору, а инки, как известно, не пользовались колесом.Но оказалось, что расположение города, наоборот, помогло в его строительстве."Расположение Мачу-Пикчу - не случайность, - говорит геолог Руальдо Менегат из Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул в Бразилии. - Было бы невозможно построить такие сооружения высоко в горах, если бы в скале, на которой стоит город, не было разломов".Проанализировав спутниковые снимки и данные, собранные в древнем городе, ученые составили карту этих разломов. Мачу-Пикчу был построен на месте, где пересекаются несколько тектонических разломов.Две крупные трещины длиной более 100 км идут с северо-востока на юго-запад и с северо-запада на юго-восток. На их пересечении стоит Мачу-Пикчу.Землетрясения в регионе ослабляли горную породу, и древним каменотесам благодаря этому было легче вырезать камни нужной формы. Ослабленный камень не требовал долгой обработки, утверждает бразильский геолог.Планировка древнего города отражает структуру тектонических разломов под ним, говорит исследователь. Здания и лестницы выстроены так, что улицы идут параллельно разломам.Более того, геолог утверждает, что другие поселения инков - Ольянтайтамбо, Писак и Куско, строились по тем же принципам. "Каждое из этих поселений идеально отражает основные направления геологических разломов в районе", - говорит Менегат."На примере Мачу-Пикчу мы видим, что цивилизация инков была империей ломаных камней", - говорит исследователь.Помимо стройматериалов, тектонические разломы помогали инкам собирать воду. Талая и дождевая вода стремилась вниз, в долину, вдоль разломов, и Инки всегда знали, где ее можно собрать.В то же время расположение города высоко в горах спасало его от лавин и селей, частых в этой высокогорной местности, говорит бразильский геолог.Еще один опасный климатический фактор - проливные дожди. Разломы спасали город от затопления."Примерно две трети работы по строительству крепости были связаны с прокладкой подземной канализации, - говорит Менегат. - Благодаря разломам строить ее было проще. Они также объясняют, почему город так хорошо сохранился", - говорит ученый. Загрузка... bbc.com Категории: культура, в мире, история, образование Ключевые слова: строительство, государство, инки, Мачу-Пикчу — статья прочитана 95 раз Комментарии