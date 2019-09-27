Загрузка... Законный пресс: с чем связан резкий спад курса биткоина в сентябре 🔊 Воспроизвести



В сентябре биткоин с новой силой взял курс на антирекорд, обрушившись с летних значений $10—12 тыс. до $7,9 тыс. Таким образом, цифровая монета показала максимальное падение за 20 месяцев, сообщает



К концу сентября биткоин показал максимальное падение за последние 20 месяцев. Сейчас электронная монета торгуется на отметке $8,4 тыс. Однако этот уровень остаётся достаточно низким относительно летних показателей в $10—12 тыс.



Одним из факторов провала биткоина эксперты рынка называют слабый старт платформы Bakkt, разработанной Межконтинентальной биржей (владельцем Нью-Йоркской фондовой биржи). Разработчики криптовалютной платформы намеревались торговать биткоин-фьючерсами. В официальном блоге Bakkt сообщалось, что запуск платформы был одобрен Комиссией по срочной биржевой торговле США. В сентябре биткоин с новой силой взял курс на антирекорд, обрушившись с летних значений $10—12 тыс. до $7,9 тыс. Таким образом, цифровая монета показала максимальное падение за 20 месяцев, сообщает RT . Эксперты говорят об усилении давления мировых правительств на виртуальную валюту и не ожидают значительного курсового роста в ближайшее время.К концу сентября биткоин показал максимальное падение за последние 20 месяцев. Сейчас электронная монета торгуется на отметке $8,4 тыс. Однако этот уровень остаётся достаточно низким относительно летних показателей в $10—12 тыс.Одним из факторов провала биткоина эксперты рынка называют слабый старт платформы Bakkt, разработанной Межконтинентальной биржей (владельцем Нью-Йоркской фондовой биржи). Разработчики криптовалютной платформы намеревались торговать биткоин-фьючерсами. В официальном блоге Bakkt сообщалось, что запуск платформы был одобрен Комиссией по срочной биржевой торговле США. Аналитик Алекс Крюгер в своём Twitter сообщил, что в день открытия криптоплатформы (23 сентября) объём торговли фьючерсами составил всего 71 биткоин и оказался ниже ожиданий инвесторов. В итоге сервису не удалось привлечь значительные вложения на первом этапе своего существования.



«Сейчас на биткоин, как и в целом на криптовалюты, оказывается сильное давление. Многие мировые регуляторы задумались о контроле оборота виртуальной валюты, борьбе против её анонимности», — рассказал RT генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.



Эксперт привёл в пример государственную политику Китая по снижению майнинга — добычи криптовалюты.



Как сообщает портал Coindesk, китайское правительство начало ликвидацию нелегальных предприятий по майнингу биткоинов в автономном районе Внутренняя Монголия. Эти действия пока являются лишь частью предложенного в апреле плана властей КНР по полному искоренению добычи цифровой валюты в стране.



Ранее агентство Reuters сообщило, что Национальная комиссия по развитию и реформам Китая включила майнинг электронных валют в список отраслей, которые необходимо запретить.



Таким образом, ограничительные действия властей Китая вызвали снижение хешрейта, то есть общего объёма майнинга криптовалюты в мире. Андрей Хохрин добавил, что на этом фоне объём добычи биткоина упал сразу на 30%.



Эксперты также отмечают влияние геополитической обстановки на курс цифровой валюты. Сейчас одним из факторов риска для рынка криптовалют является торговая война США и Китая.



В разговоре с RT эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов допустил, что курс биткоина начал снижаться из-за наметившихся признаков перемирия в торговом противостоянии Пекина и Вашингтона.



«Децентрализованная криптовалюта — биткоин — ворвалась на рынок защитных активов. Привлекательность данного актива вызвана тем, что он имеет отличную от устоявшейся финансовой системы природу и находится вне зоны действия регуляторов», — подчеркнул Гайдар Гасанов.



Любопытно, что ещё не так давно предрекалось глобальное доминирование криптовалют в будущем. Например, управляющий Банком Англии Марк Карни заявлял о возможности замены доллара США цифровыми валютами. Об этом писала газета The Guardian.



Впрочем, пока аналитики предсказывают биткоину в ближайшее время лишь нестабильную ценовую динамику. Гайдар Гасанов полагает, что техническим фактором сентябрьского падения курса стал импульсный прорыв продавцов криптовалюты, что привело курс цифровой монеты к отметке $8 тыс.



«Чтобы восстановить рост, цена биткоина должна будет превысить уровни сопротивления, которые образовались в пределах $8,6 тыс. Если же сила покупателей ослабнет, то следует ожидать консолидации возле $8 тыс. за биткоин в ближайшей перспективе», — прогнозирует Гасанов.



В разговоре с RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский отметил, что сейчас движение курса цифровой монеты можно спрогнозировать лишь с помощью технического анализа. Всё дело в действиях крупных игроков, которые сейчас выступают главными драйверами роста или падения криптовалюты.



«Запуск фьючерса на биткоин на платформе Bakkt вряд ли изменит ситуацию и спровоцирует ажиотаж на рынке криптовалют. Один раз мы это уже проходили — после запуска фьючерса на бирже CME. Спустя некоторое время стало понятно, что спрос оказался минимальным, а объёмы торгов очень низкими. Поэтому в рамках технического анализа очередная цель падения биткоина — $7,5 тыс.», — отметил Иван Капустянский. Загрузка... russian.rt.com Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: продажа, курс, биткоин — статья прочитана 139 раз Комментарии