Помпео рассказал о намерении США помочь Зеленскому 🔊 Воспроизвести



Правительство США намерено помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает



«Каждое из действий, предпринятых чиновниками Госдепартамента, было в полной мере приемлемым и соответствовало цели, которая поставлена перед нами», — приводит ТАСС ответ Помпео на вопрос, уверен ли он, что со стороны его подчинённых в Госдепартаменте не было «ненадлежащих действий» в контексте июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Зеленским.



Также госсекретарь выразил надежду, что США удастся помочь президенту Украины положить конец коррупции на Украине.



«Мы старались использовать эту возможность, чтобы создать более хорошие отношения между США и Украиной, использовать возможности, чтобы укрепить наши отношения, чтобы помочь положить конец коррупции на Украине», — заявил он.



24 сентября Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским.



25 сентября украинский лидер на встрече с Трампом заявил, что на Украине сейчас идут «две войны» — война с коррупцией и война в Донбассе. Правительство США намерено помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает RT «Каждое из действий, предпринятых чиновниками Госдепартамента, было в полной мере приемлемым и соответствовало цели, которая поставлена перед нами», — приводит ТАСС ответ Помпео на вопрос, уверен ли он, что со стороны его подчинённых в Госдепартаменте не было «ненадлежащих действий» в контексте июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Зеленским.Также госсекретарь выразил надежду, что США удастся помочь президенту Украины положить конец коррупции на Украине.«Мы старались использовать эту возможность, чтобы создать более хорошие отношения между США и Украиной, использовать возможности, чтобы укрепить наши отношения, чтобы помочь положить конец коррупции на Украине», — заявил он.24 сентября Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским.25 сентября украинский лидер на встрече с Трампом заявил, что на Украине сейчас идут «две войны» — война с коррупцией и война в Донбассе. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, Трамп, Зеленский, Помпео География: Украина — статья прочитана 105 раз Комментарии