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Помпео рассказал о намерении США помочь Зеленскому
Правительство США намерено помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает RT.
«Каждое из действий, предпринятых чиновниками Госдепартамента, было в полной мере приемлемым и соответствовало цели, которая поставлена перед нами», — приводит ТАСС ответ Помпео на вопрос, уверен ли он, что со стороны его подчинённых в Госдепартаменте не было «ненадлежащих действий» в контексте июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Зеленским.
Также госсекретарь выразил надежду, что США удастся помочь президенту Украины положить конец коррупции на Украине.
«Мы старались использовать эту возможность, чтобы создать более хорошие отношения между США и Украиной, использовать возможности, чтобы укрепить наши отношения, чтобы помочь положить конец коррупции на Украине», — заявил он.
24 сентября Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским.
25 сентября украинский лидер на встрече с Трампом заявил, что на Украине сейчас идут «две войны» — война с коррупцией и война в Донбассе.
russian.rt.com
География: Украина
Комментарии
читатель
27 сентября, 11:45
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Помочь очень просто,объявить бесполетное небо над Украиной.
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