Глава ДНР отреагировал на предложение Лукашенко о миротворцах в Донбассе 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что ценит вклад Минска в дело урегулирования ситуации в Донбассе, однако отклоняет предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о введении белорусских миротворцев в регион, передает



Как отметил глава республики, ДНР не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии для обеспечения порядка на своей территории и границах.



«С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики», — цитирует Донецкое агентство новостей Пушилина.



Он напомнил, что Минск является местом переговоров контактной группы, что вносит ценный и более чем достаточный вклад Белоруссии в мирный процесс.



«Поэтому предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем», — подчеркнул он.



Ранее в Кремле прокомментировали слова Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы в случае согласия сторон.



18 сентября Киев отметил, что рассматривает возможность введения миротворческой миссии в Донбассе как один из шагов в случае провала минских договорённостей. Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что ценит вклад Минска в дело урегулирования ситуации в Донбассе, однако отклоняет предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о введении белорусских миротворцев в регион, передает RT Как отметил глава республики, ДНР не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии для обеспечения порядка на своей территории и границах.«С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики», — цитирует Донецкое агентство новостей Пушилина.Он напомнил, что Минск является местом переговоров контактной группы, что вносит ценный и более чем достаточный вклад Белоруссии в мирный процесс.«Поэтому предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем», — подчеркнул он.Ранее в Кремле прокомментировали слова Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы в случае согласия сторон.18 сентября Киев отметил, что рассматривает возможность введения миротворческой миссии в Донбассе как один из шагов в случае провала минских договорённостей. russian.rt.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Лукашенко, операция, армия, донбасс, миротворцы — статья прочитана 135 раз Комментарии