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Глава ДНР отреагировал на предложение Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что ценит вклад Минска в дело урегулирования ситуации в Донбассе, однако отклоняет предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о введении белорусских миротворцев в регион, передает RT.
Как отметил глава республики, ДНР не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии для обеспечения порядка на своей территории и границах.
«С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики», — цитирует Донецкое агентство новостей Пушилина.
Он напомнил, что Минск является местом переговоров контактной группы, что вносит ценный и более чем достаточный вклад Белоруссии в мирный процесс.
«Поэтому предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем», — подчеркнул он.
Ранее в Кремле прокомментировали слова Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы в случае согласия сторон.
18 сентября Киев отметил, что рассматривает возможность введения миротворческой миссии в Донбассе как один из шагов в случае провала минских договорённостей.
russian.rt.com
Ключевые слова: Лукашенко, операция, армия, донбасс, миротворцы
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