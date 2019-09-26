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Комментарий Посольства России в Литве



Ознакомились с речью Президента Литовской Республики Г.Науседы на 74-й сессии ГА ООН, в которой значительное место отводится России. Изложенный набор набивших оскомину штампов применительно к нашей стране вызвал, признаем, чувство сожаления.

Не вызывает сомнения: текст «российской части» выступления подготовлен «специалистами», поднаторевшими на выстраивании и реализации жесткого антироссийского курса официального Вильнюса. Не случайно поэтому, что он выглядит скорее как своего рода манифест противостояния России по всем азимутам, «дорожной картой», ведущей наши двусторонние отношения в полный тупик. А выбираться из него рано или поздно придется. Пока, правда, не ясно, кто с литовской стороны и когда займется этим. Подождем…
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Категории: политика, в мире
Ключевые слова: МИД, посольство, ООН, комментарий, Науседа
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добавлена сегодня, 26 сентября, 17:13

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