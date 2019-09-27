Военнослужащих Литвы начали вакцинировать против кори 🔊 Воспроизвести



Министерство обороны заявило в четверг, что в Литовской армии начали вакцинацию против кори.



"Призывники в соответствии с их возрастом должны быть вакцинированы от кори в соответствии с утверждённым Министерством здравоохранения графиком профилактической вакцинации детей", - указал в сообщении для печати руководитель сектора надзора за здоровьем военнослужащих Военно-медицинской службы Ирмантас Амбразявичюс.



Военно-медицинская служба приобрела 3 тыс. доз вакцины против кори.



Вакцинация кори проводится военнослужащим профессиональной воинской службы, обязательной начальной воинской службы, военнослужащим активного резерва, курсантам Военной академии.



До сего времени комплексные прививки против кори, эпидемического паротита и краснухи делали только служащим в международных операциях. Министерство обороны заявило в четверг, что в Литовской армии начали вакцинацию против кори."Призывники в соответствии с их возрастом должны быть вакцинированы от кори в соответствии с утверждённым Министерством здравоохранения графиком профилактической вакцинации детей", - указал в сообщении для печати руководитель сектора надзора за здоровьем военнослужащих Военно-медицинской службы Ирмантас Амбразявичюс.Военно-медицинская служба приобрела 3 тыс. доз вакцины против кори.Вакцинация кори проводится военнослужащим профессиональной воинской службы, обязательной начальной воинской службы, военнослужащим активного резерва, курсантам Военной академии.До сего времени комплексные прививки против кори, эпидемического паротита и краснухи делали только служащим в международных операциях. Военно-медицинская служба планирует приобрести в ближайшие годы ещё 10 тыс. доз вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи.



По утверждению Министерства обороны, решение о вакцинации военнослужащих было принято ввиду значительного увеличения заболеваемости корью в Литве.



Военнослужащих также вакцинируют против дифтерии и столбняка, клещевого энцефалита и сезонного гриппа, а с 2020 года будут введены прививки от менингококковых инфекций.



По данным Национального центра общественного здравоохранения, в этом году в Литве было подтверждено в общей сложности 825 случаев кори, в том числе 192 у детей и 633 у взрослых.



В предыдущие годы число случаев заболевания корью не превышало нескольких десятков. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: военные, вакцинация, корь География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии