Без срока давности. СК России завел дело против ветерана Латышского легиона СС 🔊 Воспроизвести CC BY 2.0 / Saeima / Ernests Dinka / Saeimas sēde



Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против 95-летнего ветерана Латышского легиона СС и политика Висвалдиса Лациса за реабилитацию нацизма, сообщила



Как отметили в СК, в 2017 году Лацис переиздал книгу "Латышский легион в свете истины", где как бывший участник этой структуры одобрил и поддержал деятельность карателей в период Второй мировой на оккупированных территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.



По версии следствия, целью Лациса было сформировать в обществе мнение о невиновности полицейских батальонов Латышского легиона СС, оправдать и вывести их из-под ответственности, несмотря на приговор Международного военного трибунала, согласно которому военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии участвовали в массовых убийствах и жестоком обращении с гражданским населением. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против 95-летнего ветерана Латышского легиона СС и политика Висвалдиса Лациса за реабилитацию нацизма, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Как отметили в СК, в 2017 году Лацис переиздал книгу "Латышский легион в свете истины", где как бывший участник этой структуры одобрил и поддержал деятельность карателей в период Второй мировой на оккупированных территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.По версии следствия, целью Лациса было сформировать в обществе мнение о невиновности полицейских батальонов Латышского легиона СС, оправдать и вывести их из-под ответственности, несмотря на приговор Международного военного трибунала, согласно которому военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии участвовали в массовых убийствах и жестоком обращении с гражданским населением. "Желание отдельных лиц исказить итоги Второй мировой войны и героизировать военных преступников должно активно и жестко пресекаться. Следственный комитет будет и впредь продолжать работу, направленную на выявление подобных фактов, давая каждому из них правовую оценку", — подчеркнула Петренко.



В 1943-1944 годах формирования Латышского легиона СС проводили на оккупированной территории СССР карательные операции "Зимнее волшебство" и "Праздник весны", во время которых уничтожили сотни деревень и тысячи мирных жителей.



Эти преступления подтверждены историческими документами и показаниями свидетелей и попадают под шестую статью устава Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, напомнили в СК.



Висвалдис Лацис — бывший легионер 19-й гренадерской дивизии СС, публицист, по образованию филолог, обладатель высшей госнаграды Латвии — ордена Трех звезд.



В октябре 2006 года был избран депутатом парламента от Союза зеленых и крестьян, а в ноябре вошел в состав латвийской делегации в Парламентской ассамблее НАТО.



В 2007 году предложил поручить правоохранительным органам обеспечить безопасность планируемого шествия легионеров СС. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: нацизм, Эстония, СС, преступники, Лацис География: Россия — статья прочитана 70 раз Комментарии