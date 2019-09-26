Загрузка... Тренер сборной Судана уличил ФИФА в фальсификации голосования в пользу Месси 🔊 Воспроизвести © www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de globallookpress.com



Главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич заявил, что отчёт о голосовании за приз лучшему игроку мира, который опубликовала ФИФА, не совпадает с выбором, который он сделал на самом деле, сообщает



Об этом сообщает журналист Даррен Кьеюне в Twitter, прикрепив фото соответствующего бюллетеня.



Здравко Логарушич выбрал тройку в составе форвардов «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха и Садио Мане, а третьим — нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Согласно отчёту ФИФА, главный тренер Судана выбрал Месси лучшим игроком мира, на второе место поставил Вирджила ван Дейка, а третьим стал Мане.



Ранее капитан сборной Никарагуа уличил ФИФА в фальсификации голосов при выборе лучшего игрока мира. Главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич заявил, что отчёт о голосовании за приз лучшему игроку мира, который опубликовала ФИФА, не совпадает с выбором, который он сделал на самом деле, сообщает RT Об этом сообщает журналист Даррен Кьеюне в Twitter, прикрепив фото соответствующего бюллетеня.Здравко Логарушич выбрал тройку в составе форвардов «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха и Садио Мане, а третьим — нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Согласно отчёту ФИФА, главный тренер Судана выбрал Месси лучшим игроком мира, на второе место поставил Вирджила ван Дейка, а третьим стал Мане.Ранее капитан сборной Никарагуа уличил ФИФА в фальсификации голосов при выборе лучшего игрока мира. Загрузка... russian.rt.com Категории: спорт, чп и криминал Ключевые слова: футбол, скандал, приз, Месси — статья прочитана 103 раза Комментарии