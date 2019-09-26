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Тренер сборной Судана уличил ФИФА в фальсификации голосования в пользу Месси
Главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич заявил, что отчёт о голосовании за приз лучшему игроку мира, который опубликовала ФИФА, не совпадает с выбором, который он сделал на самом деле, сообщает RT.
Об этом сообщает журналист Даррен Кьеюне в Twitter, прикрепив фото соответствующего бюллетеня.
Здравко Логарушич выбрал тройку в составе форвардов «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха и Садио Мане, а третьим — нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Согласно отчёту ФИФА, главный тренер Судана выбрал Месси лучшим игроком мира, на второе место поставил Вирджила ван Дейка, а третьим стал Мане.
Ранее капитан сборной Никарагуа уличил ФИФА в фальсификации голосов при выборе лучшего игрока мира.
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russian.rt.com
Категории: спорт, чп и криминал
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