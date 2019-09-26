Загрузка... Умер Жак Ширак /дополнено/ 🔊 Воспроизвести © REUTERS / PHILIPPE WOJAZER



О его смерти сообщили близкие, однако причину они не назвали. Ширак за время своей политической карьеры дважды возглавлял страну. Бывший президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни, сообщает



Об этом агентству рассказала его семья. По словам зятя бывшего президента Фредерика Сала-Бару, Ширак умер спокойно.



Он возглавлял Францию два срока подряд. Первый раз Ширака избрали в 1995 году, второй – в 2002-м. В молодости симпатизировал коммунистам, позже стал лидером правых.



Также Ширак был мэром Парижа с 1977 по 1995 год. Дважды становился премьер-министром Франции. О его смерти сообщили близкие, однако причину они не назвали. Ширак за время своей политической карьеры дважды возглавлял страну. Бывший президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на агентство AFP.Об этом агентству рассказала его семья. По словам зятя бывшего президента Фредерика Сала-Бару, Ширак умер спокойно.Он возглавлял Францию два срока подряд. Первый раз Ширака избрали в 1995 году, второй – в 2002-м. В молодости симпатизировал коммунистам, позже стал лидером правых.Также Ширак был мэром Парижа с 1977 по 1995 год. Дважды становился премьер-министром Франции. В последние годы Ширак редко появлялся на публике, было известно, что у него ухудшилось здоровье.



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Экс-президент Литвы Валдас Адамкус говорит, что скончавшийся в четверг бывший президент Франции Жак Ширак искренне стремился помочь Литве вступить в Евросоюз (ЕС) и НАТО.



В. Адамкус также вспомнил, что посетившего в 2001 году Литву президента Франции удивило гостеприимство литовцев.



"У меня очень теплые воспоминания. Мне запомнилось его восхищение в Вильнюсе нашим литовским гостеприимством", – сказал BNS экс-президент Литвы.



"Он мне рассказал, что пригласил свою жену ехать вместе с ним, но она считала, что Вильнюс не очень интересный город. Он сказал, что теперь по возвращении расскажет жене, что у него был повод познакомиться с нашими людьми, с достигнутым нами прогрессом и что она должна жалеть, что не поехала с ним", – вспоминал В. Адамкус.



Ж. Ширак занимал пост президента Франции в 1995-2007 годах.



В. Адамкус утверждал, что у него в памяти осталось "искреннее желание" Ж. Ширака "посодействовать Литве в деле вступления в ЕС и НАТО".



"Он был искренним в помощи нам при решении вопрос безопасности и интересовался делами Литвы, особенно сферой образования и культурным сотрудничеством", – сказал экс-президент.



"Я особенно помню, что мы не раз обсуждали дела нашей молодежи, нашего студенчества, как активизировать молодежный обмен", – сказал он.



"Мои отношения с Ж. Шираком были очень близкими, теплыми, сердечными, мы прекрасно понимали друг друга при общении", – рассказал В. Адамкус.



Занимая президентский пост, Ж. Ширак принял решение о выплате Литве компенсации за принадлежавшее ей в межвоенное время посольство, которое страна утратила после советской оккупации в 1940 году.



В. Адамкус вспоминает, что Ж. Ширак с самого начала переговоров хотел помочь Литве.



"Будучи в Париже, в Елисейском дворце, во время беседы с ним я поднял вопрос литовского посольства. Я сказал, что вам известно, что к вопросу передачи литовского посольства русским в литовском обществе до сих пор относятся с большим сожалением. Я сказал, что вопрос посольства точно такой же, как когда в военном строю попавший в ботинок одному солдату камешек портит весь парадный строевой проход", – сказал президент.



"Кажется, он это запомнил. Он сказал, чтобы я не беспокоился, потому что он сам лично посодействует в этом вопросе. Приехав в Литву какое-то время спустя, в 2001 году, в своей речи в университете он сказал, что привез президенту Адамкусу подарок – камешек из ботинка", – рассказал А. Адамкус.



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Литовский посол в Париже Нериюс Алексеюнас говорит, что покойный президент Франции Жак Ширак во многом содействовал вступлению Литвы в Евросоюз (ЕС) и НАТО.



"Во время президентства Ж. Ширака были приняты важнейшие решения о расширении ЕС и НАТО. На саммите в Ницце в 2000 году был послан сигнал, что все страны, которые будут проводить реформы и смогут быстро провести переговоры, смогут стать членами ЕС в 2004 году. Это отражало мировоззрение Ж. Ширака", – сказал BNS посол.



"Мы также прекрасно помним его визит в 2001 году в Литву, это было ободрение для Литвы в плане достижения целей членства в ЕС и НАТО", – добавил посол.



По словам Н. Алексеюнаса, Ж. Ширак также лично содействовал тому, чтобы Франция выплатила компенсацию Литве за присвоенное советской властью здание посольства в Париже.



Посол сказал, что Ж. Ширак останется в истории как твердый европеец, который твердо верил в сильную и эффективную Европу, во время его президентства были приняты решения о появлении евро как валюты, усилении интеграции ЕС.



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Бывший министр иностранных дел Литвы Антанас Валёнис говорит, что скончавшийся в четверг экс-президент Франции Жак Ширак был упрямым, твердым политиком.



"Ж. Ширак на самом деле был твердым, особым политиком, он был образованный, упрямый. Я считаю, что его заслуги перед Францией и Европой велики", – сказал BNS А. Валёнис, который занимал пост главы МИД в 2000-2006 годах.



Ж. Ширак был президентом Франции в 1995 – 2007 годах. Тогда Литва вступила в Евросоюз (ЕС) и НАТО.



Примерно в это время США начали военные действия в Ираке, эту интервенцию поддержали страны Центральной м Восточной Европы.



Ж. Ширак яростно сопротивлялся войне в Ираке и заявил тогда, что эти государства "упустили хороший повод промолчать".



А. Валёнис вспоминает, что несколько раз беседовал с президентом Франции об Ираке.



"Бывали между нами и трения. Хотя президенты разговаривают с министрами очень редко, у нас бывали возможности поговорить о наших обязательствах в Ираке", - рассказал А. Валёнис.



"Ж. Ширак был категоричным. Он был очень твердый политик, очень твердый переговорщик", – сказал он.



По его словам, Ж. Ширак не поддержал бы вступление Литвы в ЕС и НАТО, если бы не видел выгоду и для Франции.



"Будучи прагматичным политиком и не будучи альтруистом, он считал, что ты расположен настолько, насколько ты способен доказать общий интерес. Однако Ж. Ширак понимал, что расширение ЕС выгодно не только Германии, как тогда зачастую спекулировали, но оно также выгодно и Франции", – сказал А. Валёнис.



Экс-министр ИД вспоминал, что во время визита в Вильнюс в 2001 году Ж. Ширак помог решить вопрос о компенсации за принадлежавшее Литве в межвоенное время здание посольства, которое она потеряла после советской оккупации в 1940 году.



"Во время переговоров, в конце обеда Ж. Ширак сказал, что через десять минут мы с президентом Валдасом Адамкусом должны идти на пресс-конференцию и что мы сможем сказать журналистам? Что мы не смогли договориться? Конечно, тогда французские переговорщики пошли на уступки и мы быстро, за десять минут, по сути на балконе Президентского дворца, договорились", – сказал А. Валёнис. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, в Европе, история Ключевые слова: Франция, экс-президент, кончина, Жак Ширак — статья прочитана 147 раз Комментарии