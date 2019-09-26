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Найденные на горе Гядиминаса повстанцы будут захоронены 22 ноября



Обнаруженные на горе Гядиминаса останки повстанцев XIX в. будут торжественно погребены на столичном кладбище Расу 22 ноября, подтвердило правительство в четверг.

Во время торжественной церемонии их останки будут доставлены в Вильнюсский Кафедральный собор, а затем перевезены на кладбище Расу.

Вице-канцлер правительства Дэйвидас Матулёнис сказал BNS, что подробное обсуждение церемонии состоится в правительстве 8 октября.

"Вся церемония начнётся на Кафедральной площади, в соборе мы решим, как организовать торжественную перевозку останков на кладбище Расу, состоятся церемонии на самом кладбище и в часовне. Останки будут помещены в символические, маленькие гробики и будут почтительно транспортироваться", - сказал Матулёнис BNS.
Литва на церемонию перезахоронения пригласила представителей Польши, Беларуси, Украины и Латвии.

С 1863 по 1864 год 21 участник восстания был казнён путем повешения или расстрела на площади Лукишкес в Вильнюсе. После казней останки не были от даны близким для погребения, их тайно захоронили в недоступном для общественности в то время месте - в районе крепости, построенной по приказу царя на горе Гядиминаса в 1831 году.

Археологам на горе Гядиминаса удалось обнаружить останки 20 из 21 мятежников. Останки повстанцев и их лидеров Зыгмунта Сераковского (польск. Zygmunt Sierakowski, на русский лад Сигизмунд Игнатьевич Сераковский) и Кастуся Калиновского год назад было решено захоронить на кладбище Расу. Имена повстанцев будут написаны на литовском, польском и белорусском языках.

Археологам всё же не удалось обнаружить останки первой жертвы, священника Станисловаса Изоры, который, как полагают, мог быть похоронен в другом месте.

Повстанцы с 1863 по 1864 годы боролись против правления русского царя и стремились восстановить бывшее польско-литовское государство.
BNS
Категории: политика, общество, история
Ключевые слова: Россия, восстание, гора, раскопки, царизм
География: Литва
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добавлена сегодня, 26 сентября, 18:30

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