Президент Литвы на ГА ООН: создание всеобщего благосостояния является для нас высшей целью 🔊 Воспроизвести Фото: www.lrp.lt



Президент Литовской Республики Гитанас Науседа выступил со своей первой после вступления в должность речью на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. В своем выступлении Президент внимание сосредоточил на важности многостороннего сотрудничества, утверждении принципов государства всеобщего благосостояния и международной безопасности.



Президент начал свое выступление с напоминания международному сообществу о последствиях печальных исторических событий, которые помогли оценить необходимость многостороннего сотрудничества в деле построения Литовского государства на основе принципов демократии и уважения прав человека. «Ответственность за стремление к миру, защиту прав человека и создание всеобщего благосостояния собственным трудом является для нас высшей целью, которая вытекает из нашей сложной истории»», - сказал Гитанас Науседа. Президент начал свое выступление с напоминания международному сообществу о последствиях печальных исторических событий, которые помогли оценить необходимость многостороннего сотрудничества в деле построения Литовского государства на основе принципов демократии и уважения прав человека. «Ответственность за стремление к миру, защиту прав человека и создание всеобщего благосостояния собственным трудом является для нас высшей целью, которая вытекает из нашей сложной истории»», - сказал Гитанас Науседа.



В своей речи Президент заверил, что Литва намерена и дальше активно участвовать в операциях ООН по поддержанию мира и вносить свой вклад в военную подготовку и гуманитарные операции в Мали, Центральноафриканской Республике и Сомали. «Мы активно поддерживаем все усилия по повышению эффективности миротворческих сил ООН, включая инициативу «Действия по поддержанию мира» и инициативу Генерального секретаря по борьбе с сексуальным насилием в условиях вооруженных конфликтов», - отметил Гитанас Науседа.



Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Президент уделил внимание и идее государства всеобщего благосостояния, которая в настоящее время сталкивается со многими проблемами на международной арене. Этой главной цели государств угрожают не только увеличивающийся разрыв в доходах, социальное неравенство, изменение климата, растущее давление на мировую торговлю, но и такие вызовы, как ядерная, энергетическая и кибернетическая безопасность. «Мы призываем на международном уровне определить и соответствующим образом реагировать на самые серьезные угрозы, препятствующие нашим усилиям в деле успешной реализации 17 целей в области устойчивого развития. Мы считаем, что главными препятствиями следует считать нарушения основанного на правилах мирового порядка, превращение киберпространства в новое поле для гонки вооружений, пренебрежение международными стандартами охраны окружающей среды и ядерной безопасности, а также игнорирование проблем изменения климата», - сказал глава Литвы.



В своем выступлении Гитанас Науседа важное место отвел вопросам изменения климата и привлек внимание международного сообщества к тому, какую опасность для окружающей среды представляет затопленное в море химическое оружие.



В заключение Президент процитировал Кофи Аннана, который говорил о том, что развитие государства немыслимо без внимания и уважения к безопасности и правам человека.



Источник: www.lrp.lt Особое внимание Президент уделил угрозам европейской безопасности. Литва решительно осуждает продолжающееся нарушение международного права – военную агрессию России против Украины и аннексию Крыма, и напоминает стране-агрессору, что она обязана соблюдать положения Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и двусторонних соглашений с Украиной. «Мы будем продолжать поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии, мы не признаем незаконную аннексию Крыма, оккупацию Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, мы будем придерживаться позиции, что реализация Минских соглашений должна оставаться обязательным условием нормализации отношений с Россией», - в своем выступлении подчеркнул Президент.В своей речи Президент заверил, что Литва намерена и дальше активно участвовать в операциях ООН по поддержанию мира и вносить свой вклад в военную подготовку и гуманитарные операции в Мали, Центральноафриканской Республике и Сомали. «Мы активно поддерживаем все усилия по повышению эффективности миротворческих сил ООН, включая инициативу «Действия по поддержанию мира» и инициативу Генерального секретаря по борьбе с сексуальным насилием в условиях вооруженных конфликтов», - отметил Гитанас Науседа.Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Президент уделил внимание и идее государства всеобщего благосостояния, которая в настоящее время сталкивается со многими проблемами на международной арене. Этой главной цели государств угрожают не только увеличивающийся разрыв в доходах, социальное неравенство, изменение климата, растущее давление на мировую торговлю, но и такие вызовы, как ядерная, энергетическая и кибернетическая безопасность. «Мы призываем на международном уровне определить и соответствующим образом реагировать на самые серьезные угрозы, препятствующие нашим усилиям в деле успешной реализации 17 целей в области устойчивого развития. Мы считаем, что главными препятствиями следует считать нарушения основанного на правилах мирового порядка, превращение киберпространства в новое поле для гонки вооружений, пренебрежение международными стандартами охраны окружающей среды и ядерной безопасности, а также игнорирование проблем изменения климата», - сказал глава Литвы.В своем выступлении Гитанас Науседа важное место отвел вопросам изменения климата и привлек внимание международного сообщества к тому, какую опасность для окружающей среды представляет затопленное в море химическое оружие.В заключение Президент процитировал Кофи Аннана, который говорил о том, что развитие государства немыслимо без внимания и уважения к безопасности и правам человека. Категории: политика, в мире Ключевые слова: ООН, Президент Литовской Республики, Гитанас Науседа, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных наций — статья прочитана 118 раз Комментарии