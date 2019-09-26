Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс 🔊 Воспроизвести



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает



"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон", — сказал Лукашенко на пресс-конференции с украинскими СМИ.



Глава республики подчеркнул, что придерживается позиции "единой и неделимой" Украины и для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо перейти к конкретным действиям, так как за эти годы ситуация в регионе серьезно изменилась. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА Новости "Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон", — сказал Лукашенко на пресс-конференции с украинскими СМИ.Глава республики подчеркнул, что придерживается позиции "единой и неделимой" Украины и для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо перейти к конкретным действиям, так как за эти годы ситуация в регионе серьезно изменилась. Он добавил, что на месте президента Украины сделал бы все, чтобы прекратить войну, поэтому неоднократно "упрекал Порошенко" в нежелании урегулировать конфликт. Более того, по мнению Лукашенко, "заинтересованные" лица использовали ситуацию в Донбассе для давления на Москву.



"Мы всегда боялись, что НАТО придет. Я говорил, рассуждая с политиками из России и другими, что так мы подарок преподнесли НАТО и Америке. Они сегодня, мягко говоря, влияют на Украину больше, чем Россия, Китай и все страны вместе взятые", — сказал Лукашенко.



Тем не менее, подчеркнул лидер страны, Минск "не намерен напрашиваться в миротворцы" и готов подключиться к урегулированию конфликта, "если его попросят".



Комментируя слова главы Белоруссии о вводе миротворцев в Донбасс, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что в тексте Минских соглашений такого пункта нет.



"В первую очередь нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны — самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение", — отметил он. РИА Новости Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Лукашенко, операция, армия, донбасс, миротворцы География: Белоруссия — статья прочитана 69 раз Комментарии