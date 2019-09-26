В Ростове-на-Дону прошел штурм эстрадного Олимпа Союзного государства 🔊 Воспроизвести Фото: festival.belrus.ru







Второй день фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" был отмечен в календаре конкурсом исполнителей молодежной песни.



Конкурс проходил за один день, но в двух отделениях. В отличие от прошлых лет, по свидетельству зрителей, репертуар был более разнообразным - несмотря на то, что общая идея не изменилась: сперва был преимущественно патриотический репертуар, а потом, более современный, под брендом "актуальные молодежные проблемы".



После номера-пролога, к участникам конкурса обратилась председатель жюри Екатерина Семенова.



Она, в частности, отметила, что все, попавшие сюда - уже победители. Конкурс проходил за один день, но в двух отделениях. В отличие от прошлых лет, по свидетельству зрителей, репертуар был более разнообразным - несмотря на то, что общая идея не изменилась: сперва был преимущественно патриотический репертуар, а потом, более современный, под брендом "актуальные молодежные проблемы".После номера-пролога, к участникам конкурса обратилась председатель жюри Екатерина Семенова.Она, в частности, отметила, что все, попавшие сюда - уже победители. "Пусть у вас у всех все получится", - также сказала она.



Среди членов жюри в этом году также Тео, Ольга Рыжикова, Олег Кудрявцев, Александр Еловских.



Конкурс исполнителей молодежной песни по традиции является одним из центральных событий всего фестиваля "Молодежь - за Союзное государство".



В целом выше упомянутый фестиваль в этом году проходит с 22 по 27 сентября.



Впервые фестиваль состоялся в Анапе в 2006 году и был приурочен к 10-й годовщине подписания Договора об образовании Сообщества России и Беларуси. С 2007 года фестиваль проводится на гостеприимной ростовской земле.



«Молодежь – за Союзное государство» — это масштабный творческий и образовательный форум, направленный на создание единого культурного пространства Союзного государства, укрепление дружбы между молодежью России и Беларуси, пропаганду лучших идей в области современного молодежного движения и налаживание сотрудничества между молодежными объединениями двух стран, а также на выявление и поддержку талантливой молодежи. Герман НАПОЛЬСКИЙ , "Обзор" Категории: культура, в России Ключевые слова: конкурс, Ростов-на-Дону, "Молодежь - за Союзное государство" География: Россия, Ростов-на-Дону — статья прочитана 122 раза Комментарии