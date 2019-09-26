Главная >> Новости >> культура, в России >> В Ростове-на-Дону прошел штурм эстрадного Олимпа Союзного государства

В Ростове-на-Дону прошел штурм эстрадного Олимпа Союзного государства

Фото: festival.belrus.ru




Второй день фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" был отмечен в календаре конкурсом исполнителей молодежной песни.

Конкурс проходил за один день, но в двух отделениях. В отличие от прошлых лет, по свидетельству зрителей, репертуар был более разнообразным - несмотря на то, что общая идея не изменилась: сперва был преимущественно патриотический репертуар, а потом, более современный, под брендом "актуальные молодежные проблемы".

После номера-пролога, к участникам конкурса обратилась председатель жюри Екатерина Семенова.

Она, в частности, отметила, что все, попавшие сюда - уже победители.
"Пусть у вас у всех все получится", - также сказала она.

Среди членов жюри в этом году также Тео, Ольга Рыжикова, Олег Кудрявцев, Александр Еловских.

Конкурс исполнителей молодежной песни по традиции является одним из центральных событий всего фестиваля "Молодежь - за Союзное государство".

В целом выше упомянутый фестиваль в этом году проходит с 22 по 27 сентября.

Впервые фестиваль состоялся в Анапе в 2006 году и был приурочен к 10-й годовщине подписания Договора об образовании Сообщества России и Беларуси. С 2007 года фестиваль проводится на гостеприимной ростовской земле.

«Молодежь – за Союзное государство» — это масштабный творческий и образовательный форум, направленный на создание единого культурного пространства Союзного государства, укрепление дружбы между молодежью России и Беларуси, пропаганду лучших идей в области современного молодежного движения и налаживание сотрудничества между молодежными объединениями двух стран, а также на выявление и поддержку талантливой молодежи.
Герман НАПОЛЬСКИЙ, "Обзор"
Категории: культура, в России
Ключевые слова: конкурс, Ростов-на-Дону, "Молодежь - за Союзное государство"
География: Россия, Ростов-на-Дону
статья прочитана 122 раза
добавлена сегодня, 26 сентября, 13:18

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка