С новой силой разгораются страсти вокруг БелАЭС 🔊 Воспроизвести



Оппозиционные консерваторы созывают внеочередное заседание Комитета по иностранным делам (КИД) сейма Литвы из-за встречи министра иностранных дел Линаса Линкявичюса с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Нью-Йорке.



Члены комитета Аудронюс Ажубалис, Эмануэлис Зингерис и Жигимантас Павилёнис поднимают вопрос о том, должным ли образом представляются национальные интересы Литвы в связи с электроэнергией, которая будет производиться на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, сообщила фракция.



"Информация, полученная нами по официальным и неофициальным каналам, вызывает обеспокоенность относительно позиции Литовского государства по вопросу БелАЭС, а также поведения по этому и другим связанным вопросам в Евросоюзе (ЕС). Поэтому мы пользуемся парламентским правом реагировать посредством быстрого созыва внеочередного заседания комитета", – говорит А. Ажубалис. Оппозиционные консерваторы созывают внеочередное заседание Комитета по иностранным делам (КИД) сейма Литвы из-за встречи министра иностранных дел Линаса Линкявичюса с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Нью-Йорке.Члены комитета Аудронюс Ажубалис, Эмануэлис Зингерис и Жигимантас Павилёнис поднимают вопрос о том, должным ли образом представляются национальные интересы Литвы в связи с электроэнергией, которая будет производиться на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, сообщила фракция."Информация, полученная нами по официальным и неофициальным каналам, вызывает обеспокоенность относительно позиции Литовского государства по вопросу БелАЭС, а также поведения по этому и другим связанным вопросам в Евросоюзе (ЕС). Поэтому мы пользуемся парламентским правом реагировать посредством быстрого созыва внеочередного заседания комитета", – говорит А. Ажубалис. Внеочередные заседания комитетов проводятся по требованию не менее трети состава комитета. В случае с КИД, в котором состоит семь депутатов, для этого достаточно подписей трех консерваторов.



Члены сейма намерены задать министру ИД вопросы о позиции Литвы на переговорах о приоритетах партнерства ЕС и Белоруссии и ходе этих переговоров, о действиях, направленных на достижение единой точки зрения ЕС к угрозе, исходящей от БелАЭС.



Парламентарии также попросят предоставить информацию о запланированном на октябрь визите главы внешнеполитического ведомства ЕС Федерики Могерини в Белоруссию.



На фоне обсуждения в руководстве Литвы вопроса о необходимости более открытого диалога с Белоруссией в среду в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Литвы и Белоруссии. Оба министра в Нью-Йорке участвуют в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН.



Согласно официальному сообщению МИД, "министры обсудили вопросы ядерной безопасности в регионе, а также двусторонние экономические и культурные вопросы Литвы и Белоруссии".



* * *



Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что попросил посла Беларуси предоставить возможность получать напрямую с Белорусской АЭС (БелАЭС) данные мониторинга окружающей среды.



По словам Р. Шимашюса, на встрече в четверг с новым послом Беларуси Валерием Борановским он еще раз напомнил, что Литва недовольна строительством атомной станции и обеспокоена ее безопасностью, а также попросил предоставить прямой доступ к данным.



"Посол пытался рассказывать, что все с ней хорошо. Я четко информировал, что нам естественным образом не хватает доверия, действительно ли там все хорошо. Я информировал посла, что если уж они готовятся ввести эту атомную станцию в эксплуатацию, с чем мы совершенно не согласны, то мы бы хотели видеть природоохранные данные онлайн, постоянно, на месте, а не через какую-то систему информирования", – сказал BNS мэр.



"Естественно, что доверия пока нет и повысить его может только полное раскрытие информации", – сказал он.



По словам Р. Шимашюса, отвечая на призыв посла поддерживать дружественные отношения, он подчеркнул вопрос самостоятельности Беларуси.



"Я ответил, что мы хотим поддерживать соседские отношения и что очень бы хотелось, чтобы Беларусь была самостоятельной страной, а не сателлитом России", – сказал мэр Вильнюса.



Примерно двадцать лет назад был подписан договор о сотрудничестве между столицами Литвы и Беларуси Вильнюсом и Минском, однако, по словам Р. Шимашюса, сейчас никакого сотрудничества нет.



"По правде говоря, поскольку я объявлен в России персоной нон грата, я не уверен, что могу просто приехать в Беларусь. Ясности нет, посол в этой связи не смог ничего прокомментировать. Я также сказал послу, что сотрудничество подчас осложнено очень разным отношением к ценностям, правам человека и демократии", – сказал он.



Литва утверждает, что строительство БелАЭС в 50 км от Вильнюса идет с нарушениями требований безопасности и охраны окружающей среды. Беларусь эти претензии отклоняет.



* * *



Во время учений по радиационной защите в начале октября должностные лица будут обучаться тому, как реагировать на инцидент на Островской АЭС в Беларуси.



Во время учений будет осуществляться тренировка по эвакуации жителей юго-восточной Литвы и тестирования системы оповещения людей по всей стране.



Учения пройдут 1-4 октября, однако поскольку их сценарий не согласован с Вильнюсским муниципалитетом, столичные сотрудники будут в них участвовать только в качестве наблюдателей.



"Без проведения учений, без уроков, без выполнения домашних заданий было бы сложно реагировать на все ситуации, поэтому эти четыре дня очень важны для государства", - заявила журналистам в четверг министр внутренних дел Рита Тамашунене.



Она сказала, что Островецкая электростанция представляет угрозу как национальной безопасности, так и каждому жителю страны.



1 октября по всей стране будет проверяться система общественного оповещения: будут звучать сирены, жители будут получать сообщения, а информация будет транслироваться по телевидению LRT.



На следующий день будет имитироваться эвакуация населения. По 50 добровольцев будут эвакуированы из Швенчёнского в Зарасайский район, и из Вильнюсского района - на территорию муниципалитета Калвария. Также будет происходить так называемое временное перемещение, когда такое же количество добровольцев будет перемещено из Шальчининкского в Варенский район.



Во время учений будет имитироваться санитарная обработка населения, жителям будут раздавать таблетки с йодом.



Запланированные на 3 октября учения будут включать воздушную радиационную разведку, для чего будут привлечены два вертолёта и наземная разведка.



В последний день состоится обобщение результатов учений в Министерстве внутренних дел.



В учениях примут участие представители 24-х государственных учреждений и должностные лица шести муниципалитетов.



Правительство Литвы заявляет, что Островецкая электростанция строится недалеко от литовской границы без соблюдения требований безопасности и экологии. Беларусь отвергает такую ​​критику.



Вильнюс участвовать не будет



Организаторы учений не смогли договориться с Вильнюсским муниципалитетом о том, как должны проходить учения в столице.



По словам временного главы Департамента противопожарной безопасности и спасения (ДПБС) Миндаугаса Канапицкаса, власти Вильнюса хотели имитировать выселение жителей города и закрыть улицу Укмяргес.



"Это учения и, не дай Бог, нет желания доставлять чрезмерный дискомфорт гостям и жителям города. Мы такой сценарий не одобрили, - сказал Канапицкас.



Столичный муниципалитет сам планировал провести учения в сентябре, но от этой идеи отказались, поскольку официальные лица и военные заявили, что не будут участвовать этих в учениях.



На национальные учения Вильнюсские власти отправят наблюдателя.



Глава ДПБС обещает, что жителям не придётся сталкиваться с какими-либо проблемами во время учений.



"Никакие дороги не будут закрыты, доступ в какие-либо здания не будет ограничен, и так далее. (...) Мы не планируем этого", - сказал Канапицкас.



Эдгарас Гяда, глава Управления гражданской защиты ДПБС, предупредил, что в случае ядерной аварии самой большой ошибкой населения будет бежать самостоятельно. Вместо этого людям рекомендуется оставаться внутри зданий и ждать рекомендаций.



Сообщит ли Беларусь?



"Многие смотрели сериал "Чернобыль". Основные ошибки как раз заключались в том, что жители вышли на улицу и наблюдали за инцидентом", - сказал он.



В ходе учений будет смоделирован сценарий, в котором Беларусь не сообщает об аварии на Островецкой АЭС, но установленные в Литве системы мониторинга фиксируют увеличение уровня загрязнения воздуха и воды.



"Берётся самый экстремальный случай", - сказала министр внутренних дел.



По словам министра, Литва ожидает, что Беларусь о настоящем инциденте всё равно сообщит.



"Мы считаем, что Беларусь, если что-то случится, будет действовать ответственно, информируя международное сообщество. Это - долг, а не импровизация", - сказала Р.Тамашунене.



Начальник противопожарной охраны утверждает, что учений с белорусскими должностными лицами пока не планируется.



М.Канапицкас сказал, что в случае серьёзного инцидента Литва в вопросе ликвидации последствий аварии может обратиться за помощью как к Минску, так и к международному сообществу.



"В случае реальной аварии будет задействован ряд совсем других международных механизмов и совсем иного политического уровня", - сказал специалист.



В учениях примут участие около 300 должностных лиц, государственных служащих и военнослужащих.



На учения прибудут наблюдатели из Великобритании, Латвии, Эстонии и Польши.



* * *



Поскольку Литва всё пытается не впустить к себе электроэнергию с Островецкой АЭС, которая строится в Беларуси, администрация президента предложит Сейму внести поправки в закон, чтобы ограничить лицензии на торговлю.



"Администрация президента разрабатывает и вскоре представит на рассмотрение Сейма поправки к нескольким законам, которые ограничат возможность приобретения лицензий для тех участников рынка электроэнергии, которые станут торговать электроэнергией с Островецкой АЭС в Литве", - так прокомментировал агентству BNS ситуацию советник главы государства Ярослав Неверович.



По его словам, суть поправок заключается в том, чтобы электроэнергия, угрожающая национальной безопасности, не продавалась в Литве.



"Поэтому, если будет установлено, что участник рынка торгует такой электроэнергией в Литве, его лицензия будет приостановлена", - пояснил Я.Неверович.



В четверг об этой инициативе он заявил радиостанции LRT, указывая на возможные меры контроля над трейдерами. На вопрос, не помешает ли это белорусской электроэнергии попасть через Латвию, он сказал, что такой сценарий возможен.



"Мы пытались разговаривать как с латышами, так и с эстонцами. Я не сомневаюсь, что эта дискуссия переместится и в Брюссель", - сказал Неверович.



BNS напоминает, что латвийское правительство заявило в августе, что, как только Литва прекратит торговать электроэнергией с Беларусью (после запуска Островецкой АЭС), Рига переместит её на латвийскую границу. Латвийский оператор системы передачи электроэнергии AST прокомментировал BNS, что хочет обеспечить возможности торговлие между странами Балтии и Россией.



Решения Латвии вызвали в Литве опасения, что это откроет путь для Островецкой АЭС на единый рынок. Литва уже приняла закон о запрещении поступления электроэнергии с этой электростанции, утверждая, что электростанция строится без учёта требований безопасности. Минск такую ​​критику отвергает .



Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис получил от премьер-министра Латвии Кришьяниса Каариньша заверения в том, что Латвия не решила покупать электроэнергию именно у Островской АЭС.



В настоящее время страны Балтии торгуют с третьими странами исключительно через границу Литвы.



* * *



Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что, предлагая избегать диалога с Белоруссией, оппозиционные консерваторы представляют Россию.



Так он отреагировал на озвученную консерваторами обеспокоенность, что Литва может изменить позицию и больше не блокировать договор Евросоюза (ЕС) с Белоруссией о сотрудничестве.



"Вместо того, чтобы каждую неделю спрашивать об изменении позиции, они могли озаботиться тем, что нет нормального диалога с Белоруссией. Какие могут быть изменения в действиях этой страны, если мы вообще не разговариваем?" – сказал BNS в четверг по телефону из Нью-Йорка Л. Линкявичюс.



"Еще больше удивляет то, что они не хотят диалога между ЕС и Белоруссией. Как раз это на самом деле соответствует интересам одной страны (России), но я не знаю, осознанно или неосознанно они защищают интересы этой страны", – сказал он.



До этой поры Вильнюс блокировал соглашение об основах отношений ЕС и Минска.



Консерваторы говорят, что у них вызывает обеспокоенность возобновление политического диалога между Литвой и Беларусью, а также состоявшаяся в среду в Нью-Йорке встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран.



Они утверждаю, что возможность Литвы блокировать это соглашение является мерой по обеспечению национальной безопасности Литвы.



Партия консерваторов заявила, что Л. Линкявичюс не принимает активные меры для достижения единой позиции Балтийских стран и всего ЕС относительно того, чтобы не пускать на рынок Сообщества электроэнергию, выработанную на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.



Глава литовской дипломатии отклонил эту критику: "Наша точка зрения на станцию не меняется".



"Однако мы видим диалог в более широком аспекте с этой страной. Важно, чтобы она сохранила свой суверенитет, так как она сейчас сталкивается с серьезными испытаниями, для нас также важны права человека, деятельность политических партий в Белоруссии", – сказал Л. Линкявичюс.



"Отсутствие общения с этой страной не изолирует Белоруссию, а изолирует наши возможности повлиять на нее", – добавил он.



По словам министра, страны-члены ЕС и Белоруссия сейчас ведут переговоры о том, как могло бы выглядеть соглашение об основах отношений, а Литва стремится включить в документ положения о демократии и ядерной безопасности.



"(Мы одобрим договор), если будут отражены положения, каких мы требуем, но если этого не случится, то, без сомнения, мы не одобрим. Это всем известно", – сказал Л. Линкявичюс. инф.Обзор bns.lt Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Литва, угроза, учения, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 122 раза Комментарии