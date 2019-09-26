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На фестивале Молодежь - за Союзное государство встретилось Поколение 14





Очередной вечер отдыха в рамках фестиваля "Молодежь - за Союзное государство-2019" назывался "Поколение 14", полностью посвященный музыке.

После традиционного пролога всех приветствовал голос из зала (который "разоблачился" лишь к концу вечера), который сказал, что впредь на данном фестивале не прозвучит ни одной старой песни, и потому его участникам предстоит составить что-то новое. Чем они, собственно говоря, благополучно занялись. А именно занялись "созданием нового музыкального стиля".

Все конкурсы, предлагавшиеся участникам, были довольно интересными, и один из конкурсов заключался в угадывании мелодий. Причем процесс угадывания шел не по лекалам старой доброй программы "Угадай, мелодию", а по усложненной схеме: надо было угадать песню по смыслу, а текст был полностью переписан и жанр был заменен. Еще один из эпизодов вечера состоял в угадывании песен по их клипам, причем звук в этих клипах включался только тогда, когда песня была угадана.
Также была и танцевальная страничка в конкурсе.





А завершился вечер настоящим сюрпризом - выступлением Молодежного национального ансамбля «Коритэв–Камчатка», в котором присутствовало все богатство культуры региона. Более того, был проведен и мастер-класс по игре на северном бубне и по национальным танцам народов Севера. Ведущая данной части вечера рассказывала зрителям о жизни данного региона.

Коллектив, к слову сказать, не успел на "вечер знакомств" в самом начале фестиваля, и потому его выступление стало настоящим знакомством с ним.

Завершился данный вечер, как и каждый вечер в рамках фестиваля "Молодежь - за Союзное государство", дискотекой.

Фото авторра
Герман НАПОЛЬСКИЙ, "Обзор"
Категории: культура, в России
Ключевые слова: "Молодежь - за Союзное государство"
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добавлена сегодня, 26 сентября, 12:10

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