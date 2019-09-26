На фестивале Молодежь - за Союзное государство встретилось Поколение 14 🔊 Воспроизвести







Очередной вечер отдыха в рамках фестиваля "Молодежь - за Союзное государство-2019" назывался "Поколение 14", полностью посвященный музыке.



После традиционного пролога всех приветствовал голос из зала (который "разоблачился" лишь к концу вечера), который сказал, что впредь на данном фестивале не прозвучит ни одной старой песни, и потому его участникам предстоит составить что-то новое. Чем они, собственно говоря, благополучно занялись. А именно занялись "созданием нового музыкального стиля".



Все конкурсы, предлагавшиеся участникам, были довольно интересными, и один из конкурсов заключался в угадывании мелодий. Причем процесс угадывания шел не по лекалам старой доброй программы "Угадай, мелодию", а по усложненной схеме: надо было угадать песню по смыслу, а текст был полностью переписан и жанр был заменен. Еще один из эпизодов вечера состоял в угадывании песен по их клипам, причем звук в этих клипах включался только тогда, когда песня была угадана. После традиционного пролога всех приветствовал голос из зала (который "разоблачился" лишь к концу вечера), который сказал, что впредь на данном фестивале не прозвучит ни одной старой песни, и потому его участникам предстоит составить что-то новое. Чем они, собственно говоря, благополучно занялись. А именно занялись "созданием нового музыкального стиля".Все конкурсы, предлагавшиеся участникам, были довольно интересными, и один из конкурсов заключался в угадывании мелодий. Причем процесс угадывания шел не по лекалам старой доброй программы "Угадай, мелодию", а по усложненной схеме: надо было угадать песню по смыслу, а текст был полностью переписан и жанр был заменен. Еще один из эпизодов вечера состоял в угадывании песен по их клипам, причем звук в этих клипах включался только тогда, когда песня была угадана.











А завершился вечер настоящим сюрпризом - выступлением Молодежного национального ансамбля «Коритэв–Камчатка», в котором присутствовало все богатство культуры региона. Более того, был проведен и мастер-класс по игре на северном бубне и по национальным танцам народов Севера. Ведущая данной части вечера рассказывала зрителям о жизни данного региона.



Коллектив, к слову сказать, не успел на "вечер знакомств" в самом начале фестиваля, и потому его выступление стало настоящим знакомством с ним.



Завершился данный вечер, как и каждый вечер в рамках фестиваля "Молодежь - за Союзное государство", дискотекой.



Фото авторра Также была и танцевальная страничка в конкурсе.А завершился вечер настоящим сюрпризом - выступлением Молодежного национального ансамбля «Коритэв–Камчатка», в котором присутствовало все богатство культуры региона. Более того, был проведен и мастер-класс по игре на северном бубне и по национальным танцам народов Севера. Ведущая данной части вечера рассказывала зрителям о жизни данного региона.Коллектив, к слову сказать, не успел на "вечер знакомств" в самом начале фестиваля, и потому его выступление стало настоящим знакомством с ним.Завершился данный вечер, как и каждый вечер в рамках фестиваля "Молодежь - за Союзное государство", дискотекой. Герман НАПОЛЬСКИЙ , "Обзор" Категории: культура, в России Ключевые слова: "Молодежь - за Союзное государство" — статья прочитана 80 раз Комментарии