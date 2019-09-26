Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Показатель потребительского доверия в сентябре по сравнению с августом упал на три процентных пункта до 4%.



В сентябре жители проще оценивали изменения в финансовом положении домохозяйств за последние 12 месяцев, перспективы экономической ситуации в стране и намеревались тратить меньше на крупные покупки. Перспективы финансового положения домохозяйства были жители оценивали несколько выше.



Показатель потребительского доверия в сентябре не различался в городских и сельских районах. По сравнению с предыдущим месяцем, доверие потребителей снизилось на 3 процентных пункта в городских районах и на 2 процентных пункта в сельских районах.



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Агентство по продвижению экспорта Versli Lietuva не меняет прогнозы экспорта товаров литовского происхождения (без учёта энергоносителей) и считает, что в этом году он может вырасти на 7,4% до 14,5 млрд евро. Тем не менее, прогнозируется, что экспорт услуг вырастет больше, чем ожидалось - на 14,1% до 11 млрд евро. В начале года прогнозировался рост в 7,3%. Показатель потребительского доверия в сентябре по сравнению с августом упал на три процентных пункта до 4%.В сентябре жители проще оценивали изменения в финансовом положении домохозяйств за последние 12 месяцев, перспективы экономической ситуации в стране и намеревались тратить меньше на крупные покупки. Перспективы финансового положения домохозяйства были жители оценивали несколько выше.Показатель потребительского доверия в сентябре не различался в городских и сельских районах. По сравнению с предыдущим месяцем, доверие потребителей снизилось на 3 процентных пункта в городских районах и на 2 процентных пункта в сельских районах.* * *Агентство по продвижению экспорта Versli Lietuva не меняет прогнозы экспорта товаров литовского происхождения (без учёта энергоносителей) и считает, что в этом году он может вырасти на 7,4% до 14,5 млрд евро. Тем не менее, прогнозируется, что экспорт услуг вырастет больше, чем ожидалось - на 14,1% до 11 млрд евро. В начале года прогнозировался рост в 7,3%. По мнению экспертов Versli Lietuva, ситуация на международной торговой арене остаётся благоприятной для литовских экспортеров и не препятствует дальнейшему развитию экспорта, однако налицо признаки ослабления конкурентоспособности Литвы на экспортных рынках.



"Принимая во внимание экономическую ситуацию на международном рынке и оценивая тенденции литовского экспорта в этом году, прогноз развития литовского экспорта на 2019 и 2020 годы остаётся устойчивым. Перспективы экспорта для сектора услуг и компаний, работающих в Литве и занимающихся реэкспортной деятельностью, продолжают расти", - утверждает в сообщении Вадим Иванов, руководитель отдела исследований и анализа Versli Lietuva.



Реэкспорт товаров, как ожидается, вырастет на 7,1% до 11,3 млрд евро. Ранее прогнозировался рост в размере 6,9%, сообщает Versli Lietuva.



В следующем году экспорт литовских товаров должен вырасти на 6,8% до 15,5 млрд евро, услуг - на 6,4% до 11,8 млрд евро, реэкспорт - на 9% до 12,3 млрд евро.



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Совет по конкуренции группу City Service оштрафовал на 1,07 млн евро за воспрепятствование расследованию.



Согласно сообщению совета, входящие в группу предприятия Busto aplinka и Mano Busto prieziura препятствовали проведению проверки и получению документов, необходимых для расследования, которые предприятия удалили.



"Мы не исключаем вероятности, что именно из-за такого препятствия, когда запрошенная уполномоченными должностными лицами информация была удалена, заменена или иным образом изменена, отчего расследование возможного ограничивающего конкуренцию соглашения пришлось прекратить, ибо не были найдены доказательства такого соглашения. Однако последний факт не позволит представителям бизнеса избежать ответственности. Совету по конкуренции достаточно установить лишь тот факт, что уполномоченным должностным лицам создавали помехи в осуществлении их действий по расследованию", - сказала в своем заявлении вице-председатель Совета по конкуренции Дина Лурье.



По утверждению Совета, в декабре 2017 года официальные лица, уполномоченные Советом по конкуренции, пришли в компанию Busto aplinka (тогда - Mano aplinka) для расследования возможного антиконкурентного соглашения в сфере государственных закупок. Проверяющие дали указание сотрудникам предоставить им доступ к серверу компании, но не получали к нему доступа более двух часов.



Совет по конкуренции установил, что за период до предоставления им доступа информация на сервере была удалена, там осталось в несколько раз меньше информации, чем было зафиксировано на компьютере одного из трёх человек, чьи компьютеры, обнаруженные в помещениях компании Busto aplinka проверялись.



Руководителя компании, отсутствовавшего во время проверки, проверяющие обязали ничего не удалять, не модифицировать или иным образом менять информацию на своём компьютере. Однако позднее была использована специальная программа для удаления файлов, документов и других папок без возможности восстановления.



Решение Совета по конкуренции может быть обжаловано в Вильнюсском окружном административном суде в течение 20 дней.



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Работающая в странах Балтии компания электронной торговли Pigu в прошлом финансовом году понесла 1,146 млн евро консолидированных чистых убытков – в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем финансовом году (2,827 млн евро).



Выручка компании за финансовый год, который начинается в апреле и заканчивается в марте следующего года, возросла на 17,1% до 101,676 млн евро, указано в финансовом отчете, представленном в Реестровый центр.



В годовом сообщении Pigu указано, что в этом финансовом году выручка компании должна увеличиться примерно на 10%, а предприятие должно стать прибыльным.



Показатель прибыли EBITDA компании в прошлом финансовом году составил 260 тыс. евро, в предыдущем году убыток EBITDA был 1,972 млн евро.



Группа Pigu контролирует три интернет-магазина – литовский pigu.lt, латвийский 220.lv и эстонский kaup24.ee.



Сейчас 100% акций Pigu принадлежит польской Morele Group, крупнейшим акционером которой является фонд MCI PrivateVentures польской компании инвестиций частного капитала MCI Management. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 126 раз Комментарии