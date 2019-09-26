Г.Науседа в Нью-Йорке призвал иностранные компании инвестировать в Литву 🔊 Воспроизвести



Во время своего визита в Нью-Йорк президент Гитанас Науседа пригласил компании с иностранным капиталом инвестировать в Литву и расширять в стране свои действующие там компании.



В среду президент встретился с финансовым менеджером Google и его материнской компанией Alphabet Рут Порат, с представителями инвестиционной компании Alianz Global Investors и биотехнологической компании Novozyme.



Советник президента по экономическим вопросам Симонас Крепшта сообщил BNS, что компания датского капитала Novozyme планирует построить новый завод за рубежом.



"Во время встречи было представлено, что у нас имеются свободные экономические зоны, которые очень подходят для инвестиций в совершенно новые проекты", - сказал Крепшта по телефону из Нью-Йорка. Во время своего визита в Нью-Йорк президент Гитанас Науседа пригласил компании с иностранным капиталом инвестировать в Литву и расширять в стране свои действующие там компании.В среду президент встретился с финансовым менеджером Google и его материнской компанией Alphabet Рут Порат, с представителями инвестиционной компании Alianz Global Investors и биотехнологической компании Novozyme.Советник президента по экономическим вопросам Симонас Крепшта сообщил BNS, что компания датского капитала Novozyme планирует построить новый завод за рубежом."Во время встречи было представлено, что у нас имеются свободные экономические зоны, которые очень подходят для инвестиций в совершенно новые проекты", - сказал Крепшта по телефону из Нью-Йорка. "Мы нашли общий язык и во время встречи прозвучало, что этой компании интересно, какова компетенция людей в Литве, имеются ли специалисты по биотехнологии, которые смогут работать, если они придут в Литву", - сказал он.



По словам советника, с представителями компании немецкого капитала Allianz Global Investors шла речь о её деятельности по финансированию различных инфраструктурных объектов.



По утверждению Крепшты, в среду президент также встретился с руководителем американской компании по управлению фондами Blackstone Group. Эта компания приобретает один из крупнейших банков Luminor в трёх странах Балтии.



Советник сообщил, что сделка по приобретению должна быть завершена в ближайшие недели.



По его словам, с Blacktone Group также обсуждались возможности создания сервисного центра в Литве.



"Мы предоставили им возможности и действительно увидели интерес. (...) Было ясно показано, что они действительно проявят интерес к этому вопросу", - сказал Кряпшта.



Во вторник президент также встретился с представителями телекоммуникационной компании AT&T, профессиональной компанией по предоставлению технических услуг Jacobs Engineering Group, компании Motorola Solutions, а также производителя сигарет и табака Philip Morris International, .



"Была послана чёткая весть, что Литва очень благоприятна для инвестиций, деловая среда благоприятна, (...) политическая среда стабильна и предсказуема", - сказал советник главы государства.



Ещё раньше Г.Науседа встречался с Аденой Фридман, главой американской фондовой биржи Nasdaq, и пригласил компанию активнее расширяться в Литве.



Президент в Нью-Йорке также участвует в мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН. BNS Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: выступление, инвестиции, ООН, ассамблея, встречи, Науседа — статья прочитана 81 раз Комментарии