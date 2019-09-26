Литве предрекли остаться бедной и старой страной 🔊 Воспроизвести Вильнюс. Фото Владимира Клоповского, "Обзор"







Чтобы Литва могла компенсировать потерю населения, которая появилась из-за высокой смертности и низкой рождаемости, за ближайшие 30 лет в страну необходимо будет привлечь не менее 300 тыс. иммигрантов. И это без учёта сокращения населения из-за эмиграции. Если просчитывать все демографические факторы, то приток иммигрантов должен быть ещё более значительным, пишет литовская деловая газета Verslo žinios.



Если этого не удастся, утверждает издание, приводя в пример мнения экспертов и различные демографические исследования, Литва может остаться с быстро стареющим обществом, уровень жизни которого так и не достигнет страны Западной Европы.



Как ранее сообщало ИА REGNUM, население Литвы в настоящий момент составляет чуть более 2,7 млн человек. С момента обретения независимости страна потеряла порядка одного миллиона жителей. Основной бум эмиграции пришёлся на период с 2004 года, когда Литва вступила в ЕС, а граждане получили возможность переезда и трудоустройства в более развитые страны Евросоюза.



Источник: ИА REGNUM Чтобы Литва могла компенсировать потерю населения, которая появилась из-за высокой смертности и низкой рождаемости, за ближайшие 30 лет в страну необходимо будет привлечь не менее 300 тыс. иммигрантов. И это без учёта сокращения населения из-за эмиграции. Если просчитывать все демографические факторы, то приток иммигрантов должен быть ещё более значительным, пишет литовская деловая газета Verslo žinios.Если этого не удастся, утверждает издание, приводя в пример мнения экспертов и различные демографические исследования, Литва может остаться с быстро стареющим обществом, уровень жизни которого так и не достигнет страны Западной Европы.Как ранее сообщало ИА REGNUM, население Литвы в настоящий момент составляет чуть более 2,7 млн человек. С момента обретения независимости страна потеряла порядка одного миллиона жителей. Основной бум эмиграции пришёлся на период с 2004 года, когда Литва вступила в ЕС, а граждане получили возможность переезда и трудоустройства в более развитые страны Евросоюза. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: население — статья прочитана 110 раз Комментарии