Премьер Литвы - о налогах на банковские активы и БелАЭС 🔊 Воспроизвести



Премьер-министр Саулюс Сквернелис заявляет, что правительство поддержит такое предложение в принципе. Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей предлагает обложить налогом активы коммерческих банков.



Упомянутая партия полагает, что бюджет может пополниться примерно на 100 млн евро, но премьер-министр говорит, что эта цифра, вероятно, будет ниже.



"В принципе, мы настроены поддержать, но речь идёт о деталях, какая от этого будет реальная выгода и каким может быть этот налог", - сказал Сквернялис в интервью радиостанции Žinių radijas в четверг.



"Ясно, что там сумма увеличенная, и реально мы думаем, что столько налога не сможем собрать", - сказал он.



По словам Сквернялиса, большинство предложений об увеличении доходов бюджета будет иметь эффект только с 2021 года, поэтому нужно искать способы увеличения доходов бюджета уже в следующем году. Премьер-министр Саулюс Сквернелис заявляет, что правительство поддержит такое предложение в принципе. Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей предлагает обложить налогом активы коммерческих банков.Упомянутая партия полагает, что бюджет может пополниться примерно на 100 млн евро, но премьер-министр говорит, что эта цифра, вероятно, будет ниже."В принципе, мы настроены поддержать, но речь идёт о деталях, какая от этого будет реальная выгода и каким может быть этот налог", - сказал Сквернялис в интервью радиостанции Žinių radijas в четверг."Ясно, что там сумма увеличенная, и реально мы думаем, что столько налога не сможем собрать", - сказал он.По словам Сквернялиса, большинство предложений об увеличении доходов бюджета будет иметь эффект только с 2021 года, поэтому нужно искать способы увеличения доходов бюджета уже в следующем году. "У нас достаточно много предложений по увеличению государственных расходов, и мы следуем одному и тому же принципу - если есть предложения по увеличению расходов, то давайте думать и о реальных доходах, которые мы могли бы получить в 2020 году, а не в 2021-м, потому что большинство фискальных мер, предложенных другими учреждениями дадут плоды только в 2021 или 2022 году, а расходы намечены на 2020 год", - подчеркнул премьер.



По его словам, довольно сложно найти логику в том, почему в Литве нет налога на банковские активы.



Между тем президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс, который критиковал налог, сказал, что введение нового налога планировалось поспешно, без проведения дискуссий, без анализа затрат и выгод. По его словам, примеры некоторых стран показывают, что такой налог может замедлить рост национальной экономики и стимулировать рост безработицы.



Представители избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей ещё в марте 2016 года зарегистрировали в Сейме поправки, согласно которым превышающие 100 млн евро активы банков, а также активы страховых компаний более 50 млн евро должны облагаться ежемесячно налогов в размере 0,0334% или 0,4% - в годовом исчислении.



По словам авторов законопроекта, аналогичный налог для банков и финансовых учреждений действует в других европейских странах - Великобритании, Венгрии, Португалии, Франции, Швеции.



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Стремясь к более открытому диалогу с Беларусью, Литва не имеет права забывать о проблеме Островецкой АЭС, считает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.



"Говоря об этом "таянии льда" с Беларусью, мы не имеем права упускать из виду главный акцент - проблему с Островецкой АЭС", - заявил премьер в интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг.



"Это краеугольный камень потепления отношений, диалога с соседним государством", - отметил премьер.



По словам главы правительства, если Литве не удалось помешать строительству Островецкой АЭС, то главная цель состоит в том, чтобы "этот объект не создавал угрозу".



«Мы видим инциденты, происходящие во время строительства почти каждый день, и мы обеспокоены этим. Поэтому заявления об отсрочке выполнения рекомендаций по стресс-тестам после того как реактор будет запущен, для нас совершенно неприемлемы", - сказал Сквернялис.



Гитанас Науседа, новый лидер страны, избранный в июле, заявил, что будет стремиться постепенно возобновить диалог с Беларусью. В интервью президент BNS сказал, что для Литвы важно, чтобы соседняя страна сохранила независимость от России.



Пока лидеры рассматривают возможность более открытого диалога с соседним государством, министры иностранных дел Литвы и Республики Беларусь встретились в среду в Нью-Йорке. Оба министра присутствуют на мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Министр иностранных дел Линас Линкявичюс предложил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею помощь в диверсификации импорта энергоносителей, чтобы сделать Минск менее зависимым от России.



Правительство рассматривает возможность предложить Белоруссии импортировать нефть через Литву, тем самым уменьшая свою зависимость от российских энергоносителей.



В июле новый президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что постарается постепенно возобновить диалог с Белоруссией. В интервью BNS он сказал, что для Литвы важно, чтобы соседняя страна сохранила независимость от России.



На фоне обсуждения в руководстве Литвы вопроса о необходимости более открытого диалога с Белоруссией в Нью-Йорке в среду состоялась встреча министров иностранных дел Литвы и Белароссии.



Оба министра участвуют в Нью-Йорке в мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН.



Л.Линкявичюс на встрече предложил белорусскому коллеге Владимиру Макею помощь Литвы в диверсификации импорта энергоносителей, чтобы Минск был менее зависимым от России.



Литовское правительство рассматривает возможность предложить Белоруссии импортировать нефть через Литву, тем самым уменьшая свою зависимость от российских энергоносителей. BNS Категории: политика, общество, экономика Ключевые слова: налоги, банки, активы — статья прочитана 145 раз Комментарии