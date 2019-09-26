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Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод, сообщает RT.
«Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия — союзник России на все 100%», — заявил Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».
Как отметил Лавров, Лукашенко заявил, что белорусские вооружённые силы нужно рассматривать как защищающие общие интересы и общую территорию.
По словам Лаврова, Москва тоже не на 100% разделяет внешнеполитические установки Минска, но «это ничего не значит», так как у стран есть программа совместных действий.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности.
russian.rt.com
Ключевые слова: Россия, Беларусь, сотрудничество, Лавров, армия
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