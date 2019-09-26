В Германии подсчитали сумму выделенной Украине помощи 🔊 Воспроизвести



С начала кризиса на Украине власти Германии выделили стране €1,4 млрд, пишет



Отмечается, что только в рамках сотрудничества в целях содействия развитию Украины Берлин потратил с 2014 года €544 млн.



Ещё €110 млн было выделено в качестве гуманитарной помощи, также Киев получил финансовый кредит на €500 млн, ещё €25 млн были предоставлены на меры по стабилизации ситуации в стране, также около €200 млн были переданы Украине по каналам ЕС.



По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, по объёмам предоставленной помощи Германия занимает третье место среди доноров Украины после ЕС и США.



Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич назвала объём помощи Украине от ЕС беспрецедентным. По её словам, Евросоюз и европейские финансовые институты с 2014 года «мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ» на Украине.



Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад». С начала кризиса на Украине власти Германии выделили стране €1,4 млрд, пишет RT со ссылкой на Der Spiegel.Отмечается, что только в рамках сотрудничества в целях содействия развитию Украины Берлин потратил с 2014 года €544 млн.Ещё €110 млн было выделено в качестве гуманитарной помощи, также Киев получил финансовый кредит на €500 млн, ещё €25 млн были предоставлены на меры по стабилизации ситуации в стране, также около €200 млн были переданы Украине по каналам ЕС.По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, по объёмам предоставленной помощи Германия занимает третье место среди доноров Украины после ЕС и США.Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич назвала объём помощи Украине от ЕС беспрецедентным. По её словам, Евросоюз и европейские финансовые институты с 2014 года «мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ» на Украине.Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад». russian.rt.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, помощь, Меркель География: Украина — статья прочитана 125 раз Комментарии