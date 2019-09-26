Главная >> Новости >> экономика, политика, в Европе >> В Германии подсчитали сумму выделенной Украине помощи

В Германии подсчитали сумму выделенной Украине помощи



С начала кризиса на Украине власти Германии выделили стране €1,4 млрд, пишет RT со ссылкой на Der Spiegel.

Отмечается, что только в рамках сотрудничества в целях содействия развитию Украины Берлин потратил с 2014 года €544 млн.

Ещё €110 млн было выделено в качестве гуманитарной помощи, также Киев получил финансовый кредит на €500 млн, ещё €25 млн были предоставлены на меры по стабилизации ситуации в стране, также около €200 млн были переданы Украине по каналам ЕС.

По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, по объёмам предоставленной помощи Германия занимает третье место среди доноров Украины после ЕС и США.

Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич назвала объём помощи Украине от ЕС беспрецедентным. По её словам, Евросоюз и европейские финансовые институты с 2014 года «мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ» на Украине.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад».
russian.rt.com
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: Германия, помощь, Меркель
География: Украина
статья прочитана 125 раз
добавлена сегодня, 26 сентября, 14:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка