|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
КНР решительно осуждает вмешательство США в дела Сянгана
Китай выразил возмущение и протест против одобренного в США законопроекта о правах человека и демократии в Сянгане. Пекин назвал это грубым вмешательством во внутренние дела КНР, передает агентство СИНЬХУА.
По словам официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, сянганский закон о правах человека и демократии, рассмотренный и одобренный комитетами Сената США и Палаты представителей по иностранным делам, игнорирует факты, называет белое черным и поддерживает радикальные и насильственные силы в Сянгане. В Пекине убеждены: документ демонстрирует недоброжелательные намерения некоторых людей в США, нацелен на дестабилизацию ситуации в Сянгане и сдерживание развития Китая.
Китай призвал США немедленно перестать лоббировать законопроект и прекратить вмешательство в дела Сянгана и внутренние дела Китая, чтобы избежать ущерба китайско-американским отношениям.
Гэн Шуан уверен, что соответствующий законопроект только подбодрит радикальные и насильственные силы в Сянгане, спровоцирует разруху регионе и нанесет ущерб интересам не только КНР, но и США.
Официальный представитель МИД КНР также подчеркнул: любой шаг Вашингтона, направленный на подрыв интересов Китая, получит решительный отпор со стороны Пекина.
russian.china.org.cn
Категории: в мире, чп и криминал, политика
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|