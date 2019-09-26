КНР решительно осуждает вмешательство США в дела Сянгана 🔊 Воспроизвести



Китай выразил возмущение и протест против одобренного в США законопроекта о правах человека и демократии в Сянгане. Пекин назвал это грубым вмешательством во внутренние дела КНР, передает агентство



По словам официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, сянганский закон о правах человека и демократии, рассмотренный и одобренный комитетами Сената США и Палаты представителей по иностранным делам, игнорирует факты, называет белое черным и поддерживает радикальные и насильственные силы в Сянгане. В Пекине убеждены: документ демонстрирует недоброжелательные намерения некоторых людей в США, нацелен на дестабилизацию ситуации в Сянгане и сдерживание развития Китая.



Китай призвал США немедленно перестать лоббировать законопроект и прекратить вмешательство в дела Сянгана и внутренние дела Китая, чтобы избежать ущерба китайско-американским отношениям.



Гэн Шуан уверен, что соответствующий законопроект только подбодрит радикальные и насильственные силы в Сянгане, спровоцирует разруху регионе и нанесет ущерб интересам не только КНР, но и США.



Официальный представитель МИД КНР также подчеркнул: любой шаг Вашингтона, направленный на подрыв интересов Китая, получит решительный отпор со стороны Пекина. Китай выразил возмущение и протест против одобренного в США законопроекта о правах человека и демократии в Сянгане. Пекин назвал это грубым вмешательством во внутренние дела КНР, передает агентство СИНЬХУА По словам официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, сянганский закон о правах человека и демократии, рассмотренный и одобренный комитетами Сената США и Палаты представителей по иностранным делам, игнорирует факты, называет белое черным и поддерживает радикальные и насильственные силы в Сянгане. В Пекине убеждены: документ демонстрирует недоброжелательные намерения некоторых людей в США, нацелен на дестабилизацию ситуации в Сянгане и сдерживание развития Китая.Китай призвал США немедленно перестать лоббировать законопроект и прекратить вмешательство в дела Сянгана и внутренние дела Китая, чтобы избежать ущерба китайско-американским отношениям.Гэн Шуан уверен, что соответствующий законопроект только подбодрит радикальные и насильственные силы в Сянгане, спровоцирует разруху регионе и нанесет ущерб интересам не только КНР, но и США.Официальный представитель МИД КНР также подчеркнул: любой шаг Вашингтона, направленный на подрыв интересов Китая, получит решительный отпор со стороны Пекина. russian.china.org.cn Категории: в мире, чп и криминал, политика Ключевые слова: США, Китай, Заявление, протесты, Гонконг — статья прочитана 97 раз Комментарии