Л.Линкявичюс предлагает Минску поддержку Литвы в диверсификации импорта энергоносителей 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



В среду министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предложил белорусскому коллеге Владимиру Макею помощь Литвы в диверсификации импорта энергоносителей, чтобы Минск был менее зависимым от России.



"Мы говорили о том, что Литва может способствовать диверсификации поставок энергоресурсов, и может это делать либо с помощью собственных возможностей, либо посредством сотрудничества с Польшей", - сказал после встречи Линкявичюс BNS по телефону из Нью-Йорка.



"Было сложно рассчитывать найти ответы на многие вопросы, но мне показалось, что заинтересованность имеется", - добавил он.



Литовское правительство рассматривает возможность предложить Беларуси импортировать нефть через Литву, тем самым уменьшая свою зависимость от российских энергоносителей. В среду министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предложил белорусскому коллеге Владимиру Макею помощь Литвы в диверсификации импорта энергоносителей, чтобы Минск был менее зависимым от России."Мы говорили о том, что Литва может способствовать диверсификации поставок энергоресурсов, и может это делать либо с помощью собственных возможностей, либо посредством сотрудничества с Польшей", - сказал после встречи Линкявичюс BNS по телефону из Нью-Йорка."Было сложно рассчитывать найти ответы на многие вопросы, но мне показалось, что заинтересованность имеется", - добавил он.Литовское правительство рассматривает возможность предложить Беларуси импортировать нефть через Литву, тем самым уменьшая свою зависимость от российских энергоносителей. Оба министра в Нью-Йорке участвуют в мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН.



Данная встреча состоялась после того как в июле президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что постарается постепенно возобновить диалог с Беларусью.



Л.Линкявичюс сказал, что влияние Москвы на Беларусь явно возрастает.



"Мы действительно заинтересованы в том, чтобы Беларусь сохранила свой суверенитет насколько это возможно. (...) Я считаю, что диалог между Беларусью и Европейским союзом также должен способствовать смягчению этой ситуации, какая сейчас складывается", - сказал глава дипломатии Литвы.



"Если бы его (диалога) не было, это было бы хорошо для России, а не для Европейского союза, для Литвы и, по правде говоря, для самой Беларуси", - сказал министр.



Обсудили ситуацию в Островце, пригласили на похороны повстанцев



Политики также обсудили вопросы строительства Островецкой АЭС у границы с Литвой. Этот вопрос наиболее остро стоит в двусторонних отношениях между Вильнюсом и Минском.



Л.Линкявичюс сказал, что он ещё раз потребовал, чтобы Беларусь выполнила требования безопасности строящейся электростанции и позволила представителям Еврокомиссии следить за ней.



Министр также заявил, что, призывая к обеспечению безопасности электростанции, Литва "тем самым защищает интересы белорусских граждан, поскольку это общая проблема".



"Мой коллега не отрицал, что так и должно быть сделано (обеспечение безопасности), но мы уже слышали такие заверения и раньше, но почему-то они не были реализованы на практике", - сказал Линкявичюс.



Во время встречи с В.Макеем он также пригласил белорусскую государственную делегацию посетить церемонию перезахоронения повстанцев XIX века, которые состоятся в Вильнюсе в ноябре.



Линкявичюс также сказал, что услышал ответ, что белорусские представители могут быть заинтересованы в участии в мероприятии, но Макей не сказал, на каком уровне может быть делегация.



Президент Даля Грибаускайте несколько раз встречалась с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время своего первого срока в этой должности, но позже изменила свою позицию и приостановила диалог на высоком уровне с Минском. Не встречались не только главы государств, но и министры иностранных дел.



В последние годы Литва блокировала рамочное соглашение об отношениях между Беларусью и Европейским союзом.



Л.Линкявичюс утверждает, что Литва может решить изменить свою позицию по этому вопросу, если возрождающийся диалог с Беларусью принесёт конкретные плоды. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Беларусь, энергетика, Переговоры, Линкявичюс, Макей — статья прочитана 131 раз Комментарии